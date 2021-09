Nach heftigen Gewittergüssen in der Nacht zum Montag verwandelt sich der Gönnabach in ein Unheil bringendes Gewässer. Sturzfluten, die sich von den Feldern ringsum ergießen, verwüsten Gärten und Höfe in einem Teil des Dorfes. Axel Feldt schaut auf den verwüsteten Garten im Elternhaus.