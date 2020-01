Badespaß bei null Grad im Jenaer Schleichersee

Derart wörtlich wie Rainer Vater nahm am Neujahrstag keiner der Badegäste das 3. Neujahrsschwimmen im Südbad. Der 51-Jährige drehte bei einer Wassertemperatur von null Grad im Schleichersee eine große Runde um die Schwimminsel herum. Das waren 10 bis 15 Minuten am Stück, die der Ausdauerläufer vom USV im superkühlen Nass zubrachte.

Zwischen 13 und 15 Uhr stiegen gut 400 Besucher in Badeklamotten – und dann in den See. Doch tauchten die meisten nur kurz ab und retteten sich dann in ihre bereitliegenden Badetücher. – Oder in die mobile Sauna, mit der der Berliner Wolfram Schulze angelandet war wie schon im Vorjahr beim 2. Neujahrsschwimmen. Insgesamt kamen 1200 Gäste ins Südbad, unter ihnen Peter Fehrmann. Der Fachbereichsleiter der Jenaer Stadtverwaltung sprang an der Seite seiner Ehefrau tapfer in den See. „Die Kinder konnten wir aber nicht überreden,“

Inge Gebhardt (78) tauchte ebenfalls ab. Nächstes Jahr, sagte sie, komme sie wieder und vielleicht auch im Jahr darauf, wenn sie 80 ist. „Ach, mein Mann erklärt mich für verrückt.“ Trainiert ist die Seniorin durch das tägliche Duschen daheim: warm und abschließend kalt, wie sie erläuterte. Zudem gehe sie einmal pro Woche in die Sauna und bewege sich nach dem Schwitzen im Freibereich. Ähnlich hält es Gitti Kaiser (79), die das Neujahrsschwimmen zum zweiten Male mitmachte. Ihre Formel: jeden dritten Tag kalt duschen und oft schwimmen – im Sommer auch FKK am Schleichersee. „Ich habe keine Infekte“, sagte die ehemalige Säuglingsschwester. „Kein Problem, wenn man ein gutes Immunsystem hat“, so beschrieb Olaf Giebel (52) sein Befinden nach dem kalten Bade. Er trainiere regelmäßig im Fitnessstudio. Nach seinem diesmal ersten Neujahrsschwimmen wisse er bereits: „Es war nicht das letzte Mal.“