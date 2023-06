Badewannenrennen und Tauziehen: Eutersdorfer feiern wieder ihr Brückenfest

Großeutersdorf/Kleineutersdorf. Alle fünf Jahre wird das Eutersdorfer Brückenfest gefeiert und zieht dabei tausende Gäste an. Das ist diesmal geplant.

Dass das Eutersdorfer Brückenfest nur alle fünf Jahre stattfindet, ist für Jens Hild (Kulturverein Großeutersdorf), Bürgermeister der Gemeinde Großeutersdorf, kein Nachteil. „Mehr Spannung, mehr Freude“ komme so in seiner und der benachbarten Gemeinde Kleineutersdorf sowie bei den Gästen des Brückenfests auf. Vom 23. bis 25. Juni ist es nun wieder soweit.

Hilds Amtskollege Roy Tröbst (Feuerwehrverein Kleineutersdorf) sagt, dass das Brückenfest vor allem die Zusammenarbeit zwischen beiden Gemeinden stärken soll. Schließlich kümmert man sich gemeinsam um die 1908 errichtete Schaukelbrücke und die Einnahmen des Brückenfests fließen auf ein Konto, dass für die Instandhaltung des Bauwerks angelegt wurde. „Es gibt ein paar rostige Stellen und auch an den Fundamenten bröckelt es etwas“, macht Jens Hild darauf aufmerksam, dass in den kommenden Jahren größere Reparaturen fällig sein könnten.

„Kultureller Höhepunkt in beiden Gemeinden“

Nun steht jedoch erst einmal „der größte kulturelle Höhepunkt in beiden Gemeinden“ an, zu dem insgesamt mehrere tausend Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Die meisten werden zum traditionellen Badewannenrennen am Samstag und prestigeträchtigen Tauziehen zwischen beiden Gemeinden am Sonntag sowie zum Tanz mit „Rosa“ am Samstagabend erwartet.

Allgemein scheint das Interesse am Brückenfest groß zu sein. Insbesondere die Zahlen des Vorverkaufs für die Abendveranstaltungen – bei den anderen Programmpunkten ist der Eintritt kostenfrei – hätten ihn „positiv überrascht“, so Roy Tröbst.

Verzicht auf Höhenfeuerwerk

Verzichtet wird beim Eutersdorfer Brückenfest dieses Jahr auf das Höhenfeuerwerk. Einerseits liege das in den Kosten begründet, andererseits in den Risiken durch die langanhaltende Trockenheit, sagt Jens Hild. Wichtig zu wissen sei außerdem, dass die Kreisstraße zwischen beiden Orten am Festwochenende für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Parkplätze für anreisende Gäste gebe es auf den Wiesen rund um die Brücke genug.

Programm zum Eutersdorfer Brückenfest

Freitag, 23. Juni: 20 Uhr Auftritt der Tanzgruppen der KG Kleedorf, von 21 bis 0 Uhr Veranstaltung mit dem Vollmershainer Schalmeienverein und „Sweet Harmony“ von der KG Kleedorf

Samstag, 24. Juni: 13 Uhr Sammeln der Badewannen an der Schule in Kleineutersdorf; 14 Uhr Eröffnung an der Brücke; 14.45 Uhr Badewannenrennen auf der Saale; 17.30 Uhr Siegerehrung; ab 20 Uhr Tanz mit „Rosa“ und Auftritt der Jugendtanzgruppe der KG Kleedorf

Sonntag, 25. Juni: ab 13.30 Uhr Programm auf der Festbühne; 15 Uhr Tauziehen; 16.45 Uhr Siegerehrung; 17.15 bis 18 Uhr Auftritt des Tröbnitzer Blasorchesters