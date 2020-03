Bagger frisst sich in Burgaus Altes Gut

Wo einst Landwirtschaft im Auftrag vom Zeisswerk betrieben wurde und später viele Jahre ein erfolgreicher Jugendklub tätig war, da beißt sich jetzt der Bagger durch: Gestern arbeitete er sich an dem langen mittleren Gebäude des Alten Guts in Burgau kräftig ab. Hier befanden sich Lagerräume des Katastrophenschutzes. Mit den Abrissarbeiten schafft der Bauherr, die Ernst-Abbe-Stiftung, weitere Baufreiheit auf dem großen Gelände, für das eine Wohnbebauung geplant ist.

Das Gebäude des Katastrophenschutzes muss weichen. Foto: Michael Groß

Der Abriss sei ordnungsgemäß angezeigt worden, war aus der Stadtverwaltung zu hören. Stadtsprecher Kristian Philler teilte auf Anfrage mit, dass es noch keine Baugenehmigung für das Vorhaben der Abbe-Stiftung gebe. Es liege noch kein Bauantrag vor. Das sei auch gar nicht möglich, sagt Philler, weil das Verfahren für den Bebauungsplan (B-Plan) noch nicht abgeschlossen sei. Das Planverfahren befinde sich aber in der Endphase. Wenn dies geschafft ist, dann bestehe Baurecht und es könne der Bauantrag gestellt werden. Außerdem bedürfe es auch noch eines Erschließungsvertrages. Bei der Stadt rechnet man damit, dass das B-Plan-Verfahren nach dem Sommer zu Ende gebracht werden könnte.

In Burgau hofft man, dass die Pläne sich den Wünschen der Bürger annähern, vor allem im sensiblen Bereich, wo das Gelände des Alten Guts an die Geraer Straße stößt, also gegenüber vom Kindergarten (alte Schule). Hier müsse das dörfliche Ortsbild gewahrt bleiben, fordert der ehemalige Ortsteilbürgermeister Herbert Brauns, der schon einige Gespräche in seinem nahe am Alten Gut befindlichen Haus in der Brunnengasse mit den Bauplanern geführt hat. Eine Forderung, die auch von der Denkmalschutzbehörde mitgetragen wird. Die vorgesehenen Neubauten dürften keinesfalls höher werden als der Kindergarten. Auch sollte die Häuserfront traufständig sein, also nicht giebelseitig zur Geraer Straße, sagt Brauns.

Gern verweist Brauns auf die ersten Pläne, die 2016 vorgelegt worden waren. Dabei habe es sich um zwei-bis dreigeschossige Häuser gehandelt, mit denen man in Burgau kein Problem gehabt hätte. Erst spätere Pläne von höheren Gebäuden hätten Kritik ausgelöst. Solche höheren Häuser würden nicht stören, wenn sie sich im hinteren Teil des Geländes befinden. Dort sind nach letzten Plänen Wohngebäude für junge Familien konzipiert, vorn an der Geraer Straße hingegen Wohnungen für ältere Menschen. In der Mitte soll ein Gebäude für Handel und Dienstleistungen entstehen. Insgesamt sollen etwa 100 Wohnungen für 250 neue Bewohner gebaut werden. Wenn alles fertig ist, könnte Burgau 850 Einwohner zählen, prognostiziert Brauns. Schon in den nächsten Wochen werden sechs Familien in einen fast fertiggestellten Neubau unweit des Alten Guts einziehen.