Bahn plant digitale Bürgerinformationen auch für Jena

Ab Dezember 2028 sollen die Züge zwischen Weimar, Jena, Gera und Gößnitz mit Strom fahren. Mit zwei digitalen Info-Veranstaltungen möchte die Deutsche Bahn die Bevölkerung auf das Bauvorhaben einstimmen. Zunächst wird der Projektstand im Internet vorgestellt, im Anschluss sind Fragen per Chat möglich. Beginn ist am 12. und 17. November jeweils 19 Uhr, teilnehmen kann jeder, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Elektrifizierung wird voraussichtlich in drei Projektabschnitten durchgeführt: Weimar – Jena, Jena – Gera und Gera – Gößnitz/Lehndorf, heißt es bei der Bahn. Die Bauarbeiten erfordern Eingriff in die Natur und Umwelt. Möglicherweise greift die Bahn auch auf Flächen zu, die etwa am ehemaligen Gleis 3 beim Westbahnhof als Radmagistrale zum Beutenberg im Gespräch sind.

Bürgerdialog-Adresse am jeweiligen Tag verfügbar: www.db-buergerdialog.de/weimar-gera-goessnitz