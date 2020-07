Bahnbaustelle Dorndorf: Bauleute liegen gut in der Zeit

Die Bauarbeiten an der Baustelle am Bahnübergang in Dorndorf-Steudnitz gehen voran. Zurzeit ist die Bundesstraße für den Autoverkehr gesperrt, da im Straßenbereich Schächte gebaut und Leitungen verlegt werden. Die Arbeiten bereiten den Abriss der maroden Eisenbahnbrücke 2021 vor . Pierre Liebscher von Ost-bau hat am Fundament des alten Gasthauses "Schieferhof" zu tun.