Bahnpläne schwächen den Standort Jena

Auf der Strecke von Halle nach Saalfeld hält ein Zug am Paradiesbahnhof. Jetzt hat sich auch die Universität gegen eine Streichung des 30-Minuten-Takts ausgesprochen.

Jena. Auch die Friedrich-Schiller-Universität setzt sich für den 30-Minuten-Takt auf der „Saalbahn“ ein.

Auch die Friedrich-Schiller-Universität fordert, den 30-Minuten-Takt auf der Strecke Saalfeld/Saale nach Naumburg – Halle/Leipzig nicht umzusetzen. Eine Verschlechterung der Zugtaktung würde mittel- und langfristig den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Jena schwächen, sagt der Kanzler der Universität, Thoralf Held. Zudem würde eine Streichung des Fahrtaktes den Bemühungen der Universität und ihrer Angehörigen, nachhaltiger zu werden, entgegenstehen. Dabei gehe es um etwa 17.500 Studierende und 9900 Beschäftigte der Universität und des Universitätsklinikums.

Viele Studierende nutzen den ÖPNV

2022 hätten in einer Mobilitätsbefragung der Universität 63 Prozent der teilnehmenden Studierenden angegeben, mit dem ÖPNV an die Universität zu kommen, davon 20 Prozent mit dem Zug. Von den Beschäftigten der Universität nutzt ein Viertel der Befragten den ÖPNV, davon etwa 15 Prozent der Beschäftigten den Zug. Außerdem habe die Befragung gezeigt, dass eine große Zahl der Mitarbeitenden und Studierenden bereit wäre, auf den ÖPNV umzusteigen, wenn die Anbindungen beziehungsweise Taktungen besser wären: 50 Prozent der befragten Studierenden und über 40 Prozent der Beschäftigten sagten, dass eine höhere Taktung der Fahrzeuge im ÖPNV ein Anreiz wäre, diesen mehr gegenüber privaten motorisierten Fortbewegungsmitteln zu nutzen. Die mangelhafte oder fehlende Anbindung des ländlichen Raums sei in der Umfrage von vielen bemängelt worden.

Das Präsidium der Jenaer Universität unterstützte ausdrücklich die Petition ihrer Absolventin Scania Sofie Steger gegen die Kürzung.