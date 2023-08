Bahnübergänge im Saale-Holzland werden gesperrt

Tiefbauarbeiten finden an mehreren Bahnübergängen statt.

Saale-Holzland-Kreis. Arbeiten am Gleisbett im Saale-Holzland

Mehrere Bahnübergänge im Saale-Holzland-Kreis werden in den kommenden Wochen wegen Bauarbeiten gesperrt. Grund dafür ist jeweils ein sogenannter Belastungsstopfgang, also Arbeiten am Gleisbett, wie das Landratsamt mitteilt.

Diese Bahnübergänge werden während der Bauarbeiten gesperrt:

Porstendorf

Mittwoch, 16. August, 8 Uhr, bis Donnerstag, 17. August, 14 Uhr.

Großpürschütz

Montag. 21. August, 8 Uhr, bis Freitag, 25. August, 6 Uhr.

Großeutersdorf

Donnerstag, 24. August, 7 Uhr bis Samstag, 26. August, 6 Uhr.

Schöps

Freitag, 25. August, 6 Uhr, bis Dienstag, 29. August, 6 Uhr.

Kahla (am Walkteich/L 1062)

Samstag, 26. August, 7 Uhr, bis Sonntag, 27. August, 20 Uhr.

Eine Woche vor Baubeginn würden am jeweiligen Bahnübergang Info-Tafeln aufgestellt und die entsprechenden Umleitungen ausgeschildert. Die Bahnübergänge könnten weitgehend fußläufig passiert werden. Radfahrer auf dem Saaleradweg sollen vorsichtig fahren, weil Baufahrzeuge unterwegs sein können.