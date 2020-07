Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bahnübergang Schöps wird gesperrt

Ab Montag, 20. Juli, wird in Schöps der Bahnübergang in Richtung Jägersdorf für den Gesamtverkehr gesperrt. Grund sind Gleisbauarbeiten. Die Sperrung findet allerdings nur in der Zeit von 19 bis 6 Uhr statt. Die Maßnahme soll voraussichtlich bis zum 23. Juli dauern, wie das Landratsamt informierte.