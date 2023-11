Bald gibt es mehr Möglichkeiten im Jenaer Mängelmelder

Sieht man Jena vor lauter Mängeln nicht? Das könnte man meinen beim Blick auf die Karte im November 2022 im Mängelmelder-Portal. Wobei die 166 am Eichplatz etwas irreführend ist. Der Stadtmitte werden alle Mängel ohne Ortsangabe zugeordnet. Offene Mängel sollen zukünftig in der Kartenübersicht verbessert mit Symbolen dargestellt werden.

Jena. Anwendung erhält Update. Seit der Einführung wurden mehr als 12.000 Mängel gemeldet.

Der Mängelmelder der Stadt Jena erhält ein Update und soll dadurch noch benutzerfreundlicher werden: Wie das Rathaus am Freitag informierte, gehe die neue Version am 28. November an den Start. An diesem Tag sei die Plattform aufgrund der Umstellung von 8 bis 14 Uhr nicht erreichbar.

Mit der Aktualisierung werde den geänderten technischen Anforderungen und den Wünschen der Nutzerinnen und Nutzer Rechnung getragen. So soll es folgende Optimierungen geben:

Künftig können bis zu drei Bilder im Hoch- und Querformat hochgeladen werden. Bisher konnte nur ein Bild einer Meldung beigefügt werden, welche im Teilausschnitt angezeigt wurde.

Standort-Angaben können fortan auch über eine Straßennamensuche erfolgen.

Offene Mängel werden in der Kartenübersicht verbessert mit Symbolen dargestellt.

In der Archivübersicht können alle Mängel eingesehen und über die Suche gefunden werden.

Für mehr Transparenz enthält die Mangel-Detailansicht nach dem Update stets die Signatur der bearbeitenden Departements.

In einer Notfallkontaktliste sind alle relevanten Telefonnummern für akute Anliegen gebündelt aufgelistet.

Pop-up-Meldungen informieren zudem über besondere Themen wie Schließzeiten, Neuerungen oder Erreichbarkeiten.

Die aktuell 14 Themen-Kategorien blieben weiter bestehen: Ampel, diskriminierende Werbung, Gewässer, Laterne, Müll, ÖPNV, Spielplatz/Sportanlage, Stadtbäume, Stadtgrün, Stadtwald/Wanderweg, Straße/Gehweg/Radweg, Straßenreinigung/Winterdienst, Straßenschild und Sonstiges.

Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 15. März 2017 beschlossen, dass Jena einen Mängelmelder bekommen soll. Nach einer Entwicklungsphase ging der Mängelmelder am 1. Januar 2018 online. Seitdem können Nutzende ihre Anliegen an die Stadt übermitteln, egal ob es sich um Schäden aller Art, illegal entsorgten Müll oder andere Anliegen handelt. Die Einträge sind anonym möglich. Vor der Veröffentlichung erfolgt lediglich eine Freigabe. So wird gewährleistet, dass genügend Informationen zur Beseitigung eines Mangels angegeben sind, es sich wirklich um Mängel handelt und ein Mindestmaß an Höflichkeit eingehalten wird.

Insgesamt sind seit dem Start 12.515 Mängel eingegangen.

Die meisten Mängel werden übrigens in der Kategorie Straße, Gehweg und Radweg (3081) gemeldet. Danach folgen die Kategorien Müll (1497) und Straßenschild (882). red

Mehr Infos unter: maengelmelder.jena.de