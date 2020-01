Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Balkon brennt - mehrere Körperverletzungen - Böller unter Autos: Silvester in Jena aus Polizei-Sicht

Balkon brennt

Am 1. Januar gegen 5.40 Uhr bemerkten Mieter in der Jenaer Wanderslebstraße 13 Rauch und Qualm in einer Wohnung. Die vier Bewohner verließen die Wohnung und warteten auf die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Brand auf dem Balkon sehr schnell löschen, so dass nur die Fassade bzw. Dämmung brannte. Die Polizei geht von unsachgemäßem Umgang mit Pyrotechnik als Brandursache aus.

Mehrere Körperverletzungen zu Silvester

In der Silvesternacht kam es in der Innenstadt von Jena zu mehreren Körperverletzungen. In fast allen Fällen wurden laut Polizei verbale Streitigkeiten handfest beendet. Erhöhter Alkoholkonsum zum Jahreswechsel war demnach wohl in der Regel der Grund, dass sich die die Bereitschaft sich gegenseitig zu schlagen, erhöht wurde.

Eingriff in den Straßenverkehr

Am 30. Dezember gegen 21 Uhr erlaubten sich Unbekannte einen sehr schlechten Scherz, in dem sie in Maua Pyrotechnik auf bzw. unter ́Pkw warfen. Unter einem Mercedes explodierte einer dieser Feuerwerkskörper, weshalb sich der 56 jährige Fahrer erschrak und glücklicherweise sein Fahrzeug noch in der Spur halten konnte, so dass es nicht zu einem Unfall kam.

Solch ein Verhalten ist jedoch weder lustig noch ein Spaß, weshalb die Polizei nun wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.

Illegale Feuerwerkskörper

In der Silvesternacht fand die Polizei bei mehreren Personen Feuerwerkskörper, welche kein ordnungsgemäße Zulassung besitzen. Nicht nur, dass die „Tschechen- bzw Polenböller“ von ihrem Wirkungsgrad her sehr gefährlich sind, so macht sich der Besitzer wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz strafbar, verweist die Polizei

Kellereinbruch

Am 30. Dezember gab es einen Kellereinbruch in der Lutherstraße 129. Mieter stellten fest, dass in der Nacht zum 24. Dezember drei Kellerboxen aufgebrochen wurden. Ob etwas aus den Kellern entwendet wurden kann gegenwärtig nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der 03641-810 entgegen.

