Balkonlieder über Vertrauen und Zuversicht

Eine kleine Gruppe von Enthusiasten will die Idee der Balkonkonzerte weiterleben lassen: Vier Blechbläser aus der Nachbarschaft des Jahnplatzes haben sich zusammengeschlossen, über eine Entfernung von 100 Metern gemeinsam von ihren jeweiligen Wohnungen aus täglich zu musizieren.

„Ohne Sichtverbindung und nur durch vorherige Absprache per Mail versuchen wir, den Jahnplatz ab 18 Uhr nach dem Läuten der Kirchenglocken zum Klingen zu bringen“, sagt Volker Baldeweg. Initialzündung für diese Konzerte sei der Aufruf der Bürgerstiftung an alle Musiker für den vergangenen Samstag gewesen. Zusätzlich kam ein weiterer Aufruf über die evangelische Kirche in Mitteldeutschland. „Mit den beiden gelungenen Einsätzen am Wochenende und dem Feedback der Nachbarschaft haben wir uns entschieden, dies jetzt zu einer täglichen Tradition werden zu lassen, bis die Auflagen zu Ausgang und Kontakten in dieser Krise wieder gelockert beziehungsweise zurückgenommen werden.“

Musizieren trotz des Kontaktverbots

Hinter dem „Wir“ stehen zwei Blechbläser aus dem Posaunenchor Jena sowie ein Trompeter aus der Jenaer Philharmonie und ein Schüler, der Trompete spielt. „Seit mehreren Jahren lassen wir schon in dieser Konstellation zu Heiligabend den Jahnplatz mit noch mehr Bläsern aus der Nachbarschaft erklingen, und diesen Klangraum wollten wir nun auch trotz Kontaktverbots auf öffentlichen Plätzen und Allgemeinverfügung wieder erschallen lassen.“

Mit „Freude schöner Götterfunken“ von Beethoven habe man am Samstag und Sonntag aus vier Richtungen abwechselnd viele Zuhörer an die Fenster gelockt. Nun gebe es täglich vier bis fünf Lieder, von christlichen Liedern über Vertrauen und Zuversicht, Choräle von Johann Sebastian Bach sowie zum Abschluss immer ein Abendlied. Über unsere Netzwerke wissen wir, dass viele befreundete Musiker auch die eigene Nachbarschaft solo mit Liedern beschallen. Wir würden uns freuen, wenn durch unser Beispiel sich noch mehr Musiker, welche in Hörweite wohnen, zueinander finden und gemeinsam beziehungsweise abwechselnd Musik machen können.

Von heute an täglich ab 18 Uhr