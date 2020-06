Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bandendiebstahl - Radfahrerin kugelt sich Arm aus - Feuerwehreinsatz

Unfall auf der Schnellstraße

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag in der Stadtrodaer Straße in Jena. Eine 48-Jährige fuhr mit ihrem Fahrzeug die Stadtrodaer Straße stadtauswärts, als sie bremsen musste. Ein dahinter fahrender 55-jähriger VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die Fahrerin klagte nach dem Unfall über leichte Schmerzen und wurde durch Rettungsgeräte medizinisch versorgt.

Bandendiebstahl

Am frühen Dienstagabend kam es in einem Jenaer Elektrofachmarkt zu einem Bandendiebstahl. Gegen 16:45 Uhr haben drei Männer Digitalkameras der Marke „Lumix“, im Wert von etwa 600 Euro, erbeutet. Bei ihrer anschließenden Flucht aus dem Einkaufsmarkt konnte einer der Täter festgehalten werden. Ein 24-jähriger gebürtiger Georgier, der mittlerweile in Sachsen lebt, wurde der Polizei übergeben. Die Ermittlungen zu den beiden flüchtigen Tätern laufen noch.

Radfahrerin kugelt sich Arm aus

Mit einem ausgekugelten Arm endete am Dienstagmorgen eine Spritztour für eine Fahrradfahrerin in Kahla. Die Radlerin war aus Richtung Leubengrund in Richtung Kleineutersdorf unterwegs. Als sie sich entschloss zu wenden, stürzte sie und verletzte sich am Arm. Sie wurde im Anschluss ins Klinikum gebracht.

Feuerwehreinsatz in Kahla

In der Nacht zum Mittwoch geriet ein Sack mit gepresstem Heckenverschnitt in Brand. Gegen 1:30 Uhr meldete eine Zeugin, dass in der Bachstraße in Kahla Unrat auf der Straße brennt. Eigene Löschversuche durch die Frau blieben erfolglos. Augenscheinlich entzündete sich der Brand eigenständig von innen nach außen und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Fremdschaden ist hierbei nicht entstanden.