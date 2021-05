Kahlaer Bankfiliale wird zu kleiner Galerie

Seine Gemälde wie von der Klosterkirche Thalbürgel kann Eckard Weder nun in der Volksbank-Filiale in Kahla ausstellen, die Jana Wanderer leitet.

Kahla. Künstler Eckard Weder erhält Ausstellungsmöglichkeit am Kahlaer Markt.

Mehrmals angesetzt, mehrmals verschoben: Künstler Eckard Weder aus Kahla wollte eigentlich seit vergangenem Jahr in der Klosterkirche Thalbürgel seine Werke ausstellen. Aber der Pandemie wegen platzte die Schau zuletzt. Dabei sind Ausstellungen ein wichtiges Fenster zu potenziellen Käufern, denn von Kunst allein kann kein Künstler leben. Nun bot die Kahlaer Volksbank Weder die Möglichkeit, seine Werke zu präsentieren.

Statt in der Klosterkirche auszustellen, stellt Weder also nun die Klosterkirche in der Bankfiliale am Markt aus. Weitere Werke zeigen die Lobdeburg, das Renaissance-Schloss in Dornburg und die Burgauer Brücke. Er experimentierte zudem mit neuem Material und lässt die Leuchtenburg als farbenfrohe Stoffcollage erscheinen.

Die Bilder werden im Selbstbedienungs- und Wartebereich der Bank sowie in den einzelnen Beratungsräumen zu sehen sein. „Wir möchten ihn gerne unterstützen und stellen auch den Kontakt her“, sagt Filialleiterin Jana Wanderer. Der Weg zum Künstler ist ohnehin nicht weit, besitzt er doch nur wenige Schritte entfernt in der Margarethenstraße sein Atelier.

Zu sehen sind die Bilder bis zum 16. Juli in der Volksbank am Markt in Kahla.