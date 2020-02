Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bau an der Jenaer Trießnitzschule kann beginnen

Die Stadt ist nicht nur Nutznießer der soeben vom Freistaat als Schulinvestitionspauschale fürs Jahr 2020 versandten 33 Millionen Euro, wovon knapp 1,4 Millionen Euro Jena zugute kommen. Gesichert ist jetzt zusätzlich eine Projektförderung des Landes Thüringen von 5 Millionen Euro für Umbau und Sanierung der Winzerlaer Trießnitzschule, so berichtete auf Zeitungsnachfrage Thomas Graf, der Abteilungsleiter für Schulen beim kommunalen Immobilieneigenbetrieb KIJ. Entsprechend liege der Stadt nun ein Bescheid zum so genannten förderunschädlichen Vorhabenbeginn vor: Ende März könne die Schule wie geplant in die Übergangsheimstatt Goetheschule in Winzerla umziehen und im April mit dem Bau begonnen werden, erläuterte Thomas Graf. Anstelle des alten Mittelbaus wird zum Beispiel in der Trießnitzschule eine Aula integriert; und die alte Ein-Feld- wird durch eine Zwei-Felder-Sporthalle ersetzt. Insgesamt hat KIJ nach Grafs Worten für die Trießnitzschule ein Budget von 19,1 Millionen Euro angesetzt. Zwar werde der Bau theoretisch zu einem Drittel des Gesamtbudgets mit Fördergeld getragen, doch habe der Freistaat eine Kappungsgrenze von 5 Millionen Euro eingezogen.

Für Jena ist es nach Grafs Beschreibung ein großer Vorteil, schon vor Jahren mit dem Abbau des Schulsanierungsstaus begonnen und den Prozess fast vollständig abgeschlossen zu haben. „Wir können heilfroh sein, dass wir so weit durch sind“, sagte Thomas Graf. Schließlich seien die Baukosten in den entscheidenden Jahren um 20 bis 30 Prozent günstiger gewesen. Die jetzt von vielen Kommunen genutzten Fördergelder hätten diesen Effekt: Alle bauen, und die Baupreise gehen nach oben.