Bau-Lehre mit Abitur vor 60 Jahren geschafft

Jena. Vor 60 Jahren haben sie das Abitur bestanden und den Facharbeiterbrief überreicht bekommen. Nun haben sie sich zum Abi-Jubiläum getroffen.

Vor 60 Jahren haben sie das Abitur bestanden und den Betonbauer-Facharbeiterbrief überreicht bekommen. Von den damals 24 jungen Männern haben sich zehn – nun alle im 80. Lebensjahr – am Mittwoch im „Schwarzen Bären“ zum Abi-Jubiläum getroffen. Man darf sagen: eine ganz besondere Klasse. Sie waren damals die Ersten in Jena, die eine Berufsausbildung mit Abitur machen konnten. Besonderer Gast im „Bären“ war der damalige Mathelehrer Günther Thierbach (2. von rechts). Von links im Bild: Wolfgang Michna, Jürgen Praatsch, Ulrich Steinhäuser, Walter Kober, Günter Heinze, Stephan Prasse, Udo Süß, Stefan Gäbler, Karl-Heinz Jesdinski und Günter Beyer. Nächstes Jahr wird in Dresden gefeiert bei jenem Klassenkameraden, der nicht im Bau-Sektor blieb: Opernsänger und Entertainer Gunther Emmerlich.