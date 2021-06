Bauarbeiten in der Jenaer Lutherstraße beginnen

Jena. Stadtwerke Jena verursachen halbseitige Sperrung

Mit Tiefbauarbeiten beginnen die Stadtwerke Jena Netze am Montag in der Lutherstraße in Jena-West. Bis voraussichtlich Ende August verlegen die Stadtwerke neue Strom-, IT- und Gasleitungen und errichten eine neue Trafostation zur Stromversorgung des neuen Wohngebiets am Ende der Lutherstraße.

Zu diesem Zwecke werden jeweils 840 Meter Mittel- und Niederspannungskabel, 220 Meter IT-Leerrohre und 96 Meter Gasmitteldruckleitung verlegt sowie zeitgleich neun Hausanschlüsse hergestellt.

Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, wird die Baumaßnahme in drei Bauabschnitte eingeteilt. Gearbeitet wird beginnend von der Lutherstraße 183 bis zur Einmündung Langetal. Je nach Bauabschnitt wird die Lutherstraße in diesem Bereich halbseitig gesperrt. Zudem wird ein Parkverbot ausgeschildert.