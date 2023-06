Bauarbeiten in Schöngleina gehen in die Verlängerung

Schöngleina. Baustelle an Landesstraße Schöngleina wird verlängert bis 21. Juli

Seit 11. April laufen in Schöngleina an der Landesstraße umfangreiche Bauarbeiten zur Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen. Die Straße ist für den Gesamtverkehr gesperrt. Die Umleitung ist in beiden Verkehrsrichtungen über Stadtroda ausgeschildert. Aus Richtung Bad Klosterlausnitz ist der Kreuzungsbereich nach Bürgel/Rodigast frei. Von Schlöben aus kann nur bis circa Ortsmitte gefahren werden. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Es gibt etliche Änderungen in den Linienführungen der Busunternehmen. Nicht alle Haltestellen können angefahren werden. Die betroffenen Fahrgäste werden gebeten, die Aushänge an den Bushaltestellen zu beachten. Die Baumaßnahme verlängert sich laut Landratsamt bis zum 21. Juli.