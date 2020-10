Bauer aus Großlöbichau: Aus dem Kuhstall in die Politik

Eigentlich könnte er in der Herbstsonne sitzen, dem Vogelgezwitscher zuhören und die schöne Aussicht auf die Wiesen und Felder im Gembdental genießen. Doch der 82-jährige Siegfried Küchler muss immer etwas tun - und auf dem Mühlwiesenhof in Großlöbichau gibt es genug Arbeit, ob im Hof, bei den Rindern auf der Weide oder an den Maschinen. Auch wenn der Küchlersche Landwirtschaftsbetrieb schon vor Jahren von Sohn Frank übernommen wurde, den Papierkram und das Anträgeschreiben bis nach Brüssel nimmt ihm der Vater ab.

Die Einheit kam zu schnell

Ohne EU-Beihilfen und Fördermittel könnten die Landwirte hierzulande nicht überleben, das weiß Küchler. „Wir bräuchten auskömmliche Preise für unsere Erzeugnisse, doch die sind auf dem Markt nicht zu erzielen, weil die großen Handelsketten den Markt bestimmen“, sagt er. Das treffe bäuerliche Familienbetriebe genauso wie die großen Agrargenossenschaften. Dass die Landwirtschaftsbetriebe hierzulande heute, 30 Jahre nach der Wende, trotz vieler Probleme gut dastehen, freut Küchler. „Dabei seien die Ausgangsbedingungen beim Übergang von der sozialistischen Planwirtschaft in die soziale Marktwirtschaft in den Nachwendejahren nicht ideal gewesen. „Die Deutsche Einheit ist zu schnell gekommen, wir haben zu wenig gewusst, wie Marktwirtschaft funktioniert, und wir hatten viele schlechte Berater aus dem Westen“, urteilt er rückblickend. Und doch: „Der Beitritt zur BRD war für die Landwirtschaft im Osten der einzige Weg, um zur Sonderwirtschaftszone erklärt zu werden, so an Fördertöpfe der europäischen Gemeinschaft zu kommen und damit überhaupt zu überleben“.

Sacharbeit statt politische Streitereien

Um dies möglich zu machen, hatte Küchler in der Wendezeit sogar seinen Beruf aufgegeben und war in die Politik gegangen. Nicht ganz freiwillig, sondern auf Drängen seiner Parteifreunde in der CDU, der er damals schon 30 Jahre lang angehörte, hatte er „auf einem Listenplatz ganz hinten“ 1990 für die erste demokratisch gewählte und letzte Volkskammer der DDR kandidiert. „Und dann war ich also im März 1990 Volkskammerabgeordneter, habe die Verantwortung für einige Hundert Kühe und 65 Mitarbeiter im Kuhstall der LPG in Löberschütz meinem Stellvertreter übergeben und bin nach Berlin“, erzählt er. „Dass das ein Fulltime-Job werden würde, hatte man uns gesagt. Und es wurde eine anstrengende, aufregende Zeit, man wusste nie, was einen morgen erwartet“. An stundenlange Fraktions- und Ausschusssitzungen, oft bis Mitternacht, musste sich der Bauer erst gewöhnen. Auch an Sprache und Gebaren mancher Parlamentskollegen. „Das parlamentarische Aufeinanderlosdreschen war nicht so mein Ding. Ich habe mich da lieber der Sacharbeit gewidmet“, sagt Küchler. Das hieß, Mitarbeit am Landwirtschaftsanpassungsgesetz und anderen die Landwirtschaft betreffenden Regelungen. „Wir hatten kein Büro, zwei Pilotenkoffer mit viel bedrucktem Papier drin waren mein Schreibtisch. Übernachtet haben wir in einem Wohnheim der Stasi, dort habe ich mir mit Wolfgang Fiedler ein Zimmer geteilt“, erzählt er.

Politik für die Landwirte

Nach sechs Monaten war das Politikerleben Siegfried Küchlers dann zu Ende. „Wir haben die Volkskammer am 3. Oktober 1990 aufgelöst, das war’s.“ Küchler gehörte nicht zu den 144 Volkskammer-Abgeordneten, die in den Bundestag übergingen. „Ich war quasi arbeitslos, mein alter Betrieb brauchte mich nicht mehr. Aber ich hatte ja politische Kontakte aufgebaut, auch ins junge Landwirtschaftsministerium Thüringens. Dort arbeitete ich 14 Tage, dann wurde ich gefragt, ob ich mir zutraue, eine Marktordnung für Obst, Gemüse und Speisekartoffeln für Thüringen zu erarbeiten. Das habe ich dann im Landesverwaltungsamt getan“, erzählt Küchler. „Ohne westliche Berater, von denen hielt ich sowieso nicht viel, ich hatte da schlechte Erfahrungen gemacht.“

Bis 2003 war der Diplomlandwirt Küchler in verschiedenen Funktionen in der Landwirtschaftsverwaltung des Freistaates tätig. Und nebenbei half er seiner Frau Gudrun beim Wiederaufbau des bäuerlichen Familienbetriebes im Mühlwiesenhof. Als Gemeinderatsmitglied und Ortsvorstand der CDU sowie als Vorstand in der Volksbank sorgte Küchler viele Jahre dafür, „dass die Landwirte eine Stimme in der Politik haben“.