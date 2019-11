Bauern und Imker wollen für ein „Buntes Gönnatal“ sorgen

Der hölzerne Bär, der über den Gartenzaun von Elke und Bernd Woker in Neuengönna lugt, hat gut lachen. Der Bienenstock, den er in den Tatzen hält, ist gut mit Honig gefüllt. Genau wie die Vorratsbehälter und Gläser im gut temperierten Lagerraum der Imkerei Woker. „2019 war kein Spitzen-Jahr wie 2018, aber es war ein gutes, durchschnittliches Jahr“, sagt Woker am Ende der Saison. 40 bis 50 Kilogramm Honig pro Bienenvolk konnten die passionierten Imker „ernten“. Bei etwa 30 Völkern, die das Ehepaar besitzt, kommt da einiges an flüssigem „Gold“ zusammen. „Wir betreiben die Imkerei ja nur als Hobby, meine Frau ist noch berufstätig. Kollegen, die mit der Imkerei ihren Lebensunterhalt verdienen, müssen intensiver arbeiten und haben ganz andere Technik“, erklärt er. Wokers Bienen sammeln Nektar und Pollen sowohl hinterm Haus, in den Wäldern im Gönnatal, als auch auf den Feldern rund um Vierzehnheiligen, Altengönna bis nach Dornburg. Überall dort bestellen die Bauern der Gönnatal Agrar eG die Felder. Und die haben seit Jahren eine Partnerschaft mit den Imkern geschlossen.

Sonnenblumen, Senf und Buchweizen für die Bienen „Die Bauern müssen von der Landwirtschaft leben, da kann man nicht unrealistische Forderungen aufmachen. Aber wenn man miteinander im Gespräch bleibt, dann finden sich Lösungen, mit denen die Bauern und die Bienen leben können“, erklärt Woker. Außerdem seien es eben zwei Seiten einer Medaille: die Bienen befliegen die Feldkulturen wie Raps, Senf oder Ackerbohnen und sammeln deren Nektar, gleichzeitig bestäuben sie die Pflanzen, die nur so Früchte ausbilden können. Für beide Seiten eine Win-Win-Situation sozusagen, wenn die Imker erfahren, was wo angebaut wird und wo mögliche Standorte für Bienenvölker sind. Wokers halten deshalb engen Kontakt zum Feldbauchef der Gönnataler, Tristan Sammer, aber auch zu Landwirten in Wichmar bei Camburg, Buttstedt oder im Kyffhäusergebiet. „In Buttstedt im Weimarer Land gibt es große Sonnenblumenfelder, in Wichmar wird Senf angebaut, und wo Buchweizen wächst, ist auch ein guter Standort für unsere Bienen“, erklärt der Imker. Imker Bernd Woker aus Neuengönna hat auch im Winter zu tun. Wenn die Bienen Winterruhe halten, bestückt er die Rahmen für die Bienenstöcke mit frischen Wachsplatten, an denen die Insekten ihre Brut ablegen und Waben bauen. Foto: Angelika Schimmel Das Angebot ist vielseitig: Sommerblüten-, Senfblüten-, Waldtracht Sonnenblumen-, Buchweizen- oder Frühjahrsblüten-Honig haben seine Bienen gesammelt. Foto: Angelika Schimmel Kommunikation sei eben das A und O, ergänzt Elke Woker. So sagen die Imker den Landwirten Bescheid, wo genau ihre Bienenvölker stehen, im Gegenzug informieren die Bauern die Imker, wann und wo etwa Pflanzenschutzmaßnahmen nötig sind. Sie können dann die Bienenstöcke verschließen oder abtransportieren. „In Vierzehnheiligen haben unsere Bienen direkt auf dem Agrar-Gelände gestanden, wo die Feldspritzmaschinen geparkt und die Chemikalien gelagert werden, und es ist nichts passiert, die Völker haben keinen Schaden genommen“, erzählt die gelernte Tierwirtin mit Spezialisierung Imkerei und Meisterpüfung, Elke Woker. Der dort beschäftigte Landwirt Torsten Pape habe ein wachsames Auge auf die Bienen geworfen, habe sich beim Einsatz der Pflanzenschutzmittel immer nach den Flugzeiten der Bienen gerichtet. 40.000 Quadratmeter mit Blühern bestellt Um den Bienen, aber auch anderen Insekten, noch mehr Nahrung anzubieten, werden die Gönnataler Pflanzenbauer im nächsten Jahr gern einen Schlag mit Buchweizen bestellen, kündigte Sammer an. Wie der Imker berichtet, hat Buchweizenhonig eine sehr dunkle Farbe und einen intensiven Geschmack. Buchweizen werde traditionell viel in Russland und benachbarten Ländern verarbeitet. „Unser Buchweizenhonig hat für Menschen aus diesen Gegenden offensichtlich den Geschmack der Heimat und ist bei ihnen sehr beliebt“, berichtet Elke Woker. „Wir werden außerdem im nächsten Jahr den Anteil der mit Blühpflanzen bestellten Fläche erweitern“, kündigte Tristan Sammer an. 40.000 Quadratmeter haben die Gönnataler Bauern in diesem Jahr mit Saatmischungen von Sonnenblume, Borretsch, Malve Ringelblume und anderen Blühern bestellt. 2020 sollen es 80.000 Quadratmeter sein. „Und wenn der Heimatverein aus Krippendorf im nächsten Jahr wieder Saatgut für viele kleine Bienenweiden in Privatgärten haben will, dann sind wir gern wieder Partner“, sagte er. „2020 ist ein buntes Gönnatal unser Ziel“. Vielleicht kann Imker Woker seinen Kunden dann sogar Honig der Marke „Buntes Gönnatal“ anbieten.