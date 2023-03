Trotz vieler Bauinteressenten liegt das städtische Baugebiet „Am Oelste" seit Jahren brach in Zwätzen. Spaziergänger mit Hund wissen den Freiraum zu schätzen. Gern üben hier auch Eltern mit ihren Kindern das Fahrradfahren.

Bauflaute in Jena: Nur ein bis zwei neue Wohnhäuser pro Monat

Jena. Die Zahlen im jüngsten Jenaer Statistikbericht sind ernüchternd. Kurzfristig ist keine Besserung zu erwarten.

Die Flaute beim Wohnungsneubau hält an in Jena. Dies geht aus dem jetzt von der Stadt veröffentlichten Statistikbericht hervor. Im dritten Quartal 2022, das sind die aktuellsten Zahlen, wurden im Stadtgebiet nur sieben neue Wohngebäude fertiggestellt. Im zweiten Quartal sah es nicht besser aus. Im Jahr zuvor waren es im Drei-Monats-Zeitraum noch zwölf Wohnhäuser. Vor 20 Jahren lag die Zahl noch bei 31 Wohngebäuden.

Auch unter Berücksichtigung von Bauarbeiten an bestehenden Gebäuden sind die Baufertigstellungen rückläufig. Die Statistik hätte noch schlechter ausgesehen, wenn im Juli nicht einige Nachmeldungen zu erfassen gewesen wären. Die Statistik zeigt auch, dass bei den gebauten Wohnhäusern der Trend zu Mehrfamilienhäusern geht. Der Durchschnitt liegt derzeit bei drei Wohnungen pro neuem Haus. Vor 20 Jahren war es noch zwei Wohnungen pro Haus.

Größtes Bauvorhaben ist Erlenhöfe-Projekt der WG Carl Zeiss

Die gemeldeten Baugenehmigungen deuten nicht auf eine Trendwende hin. Im dritten Quartal 2022 wurden nur sechs Baugenehmigungen für neue Wohnhäuser von den Bauaufsichtsbehörden mitgeteilt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 16. Auch die Zahl der Wohnungen in den künftigen Gebäuden geht zurück: 13 lassen sich aus den Baugenehmigungen im dritten Quartal 2022 erhoffen, 115 Wohnungen standen im gleichen Zeitraum 2021 in Aussicht.

Das größte laufende Jenaer Wohnungsbauvorhaben ist derzeit das Erlenhöfe-Projekt der WG „Carl Zeiss“ in Jena-Ost. Für 2024 steht die Fertigstellung von 140 Wohnungen an. Größtes Baugebiet in Wartestellung ist derzeit das Baugebiet „Am Oelste“. Hier lautete die letzte Auskunft der Stadt: Die Vermarktung der Eigenheimparzellen (Reihenhäuser) soll voraussichtlich im ersten Quartal 2023 beginnen. Die Erschließung des Gebietes wurde vor zwei Jahren abgeschlossen.