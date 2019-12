Baugenehmigung für Böttcher-Ausbau in Zöllnitz fehlt noch

Die Büromarkt Böttcher AG muss sich noch etwas gedulden, bevor sie die ersten Bagger nach Zöllnitz schicken kann. So wollte das Unternehmen eigentlich noch im Dezember mit dem Erdaushub auf der knapp neun Hektar großen Grundstücksfläche gegenüber vom Bahnhaltepunkt „Neue Schenke“ beginnen. Doch die notwendige Teilbaugenehmigung wurde noch nicht vom Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises bewilligt.

Das Millionenprojekt werde allerdings auf höchster Ebene besprochen, macht Landrat Andreas Heller (CDU) klar. „Es liegt auf meinem Tisch.“ So liefen die Abstimmungen mit Geschäftsleitung und den Ämtern eng, „um so zügig wie möglich die Genehmigung für die Erdarbeiten zu ermöglichen“, sagt Heller. Doch es müsste das Gesamtpaket, also der ganze Bauantrag als solcher, betrachtet werden, bevor die Teilbaugenehmigung ausgestellt wird. Vernünftig und zügig sein, sei die Devise, so dass Anfang nächsten Jahres die Bagger anrollen können.

Online-Geschäft der Böttcher AG wächst

Das Online-Geschäft mit Büroartikeln, Werkzeugen, Sportartikeln und vielem mehr wächst stetig. 2017 verbuchte das Unternehmen laut Bundesanzeiger noch 283 Millionen Euro Jahresumsatz, ein Jahr später waren es nach eigenen Angaben bereits 365 Millionen Euro. Dem Wachstumskurs wird die Halle in der Brüsseler Straße in Jena, die 2006 eröffnet wurde, nicht mehr gerecht.

In Zöllnitz ist Platz für ein neues Logistikzentrum, das sich über vier Etagen erstreckt, sowie Büroräume. Der Neubau „soll mit circa 600 Mitarbeitern das stetige Wachstum des Unternehmens weiter sichern“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Bislang arbeiten 480 Personen im Firmenverbund, sagt ein Sprecher auf Nachfrage. Mit Einweihung des Neubaus verlagert der Onlinehändler auch seinen Hauptsitz nach Zöllnitz, das Gebäude in Jena bleibe aber weiter in Nutzung.

Das Unternehmen habe bei seinen Planungen die Ideen der Mitarbeiter einfließen lassen, „das Ergebnis ist ein modernes Gebäude mit Lichthöfen, Erholungsräumen und 800 Quadratmetern Terrassenfläche“, heißt es. Restaurant, Cafeteria, Wellnessangebote wie Massagen, Fitnessräume und Spielzimmer für Kinder sind eingeplant. Zudem werden 550 Parkplätze, 100 Stellplätze für Fahrräder sowie Flächen für E-Mobilität geschaffen.

Förderantrag bei Wirtschaftsministerium gestellt

Mit dem Neubau verändert sich auch die bisherige Landesstraße, denn eine eigene Zufahrt mit Ampelschaltung muss für den täglichen Warenverkehr geschaffen werden. 50 Lastwagen pro Tag werden nach Firmenangaben täglich das neue Logistikzentrum frequentieren.

85 Millionen Euro lässt sich die Böttcher AG nach eigenen Angaben das Projekt in der ersten Ausbaustufe kosten, die Inbetriebnahme ist für 2022 angesetzt.

Das Thüringer Wirtschaftsministerium teilt auf Nachfrage mit, dass die Vermietung & Logistik Böttcher e.K für die Errichtung der Betriebsstätte in Zöllnitz einen Förderantrag für das Programm „Gemeinschaftsaufgabe‚ Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gestellt hat. Darüber wurde aber bislang nicht entschieden.