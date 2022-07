Bausprechstunde mit dem Jenaer Bürgermeister

Jena. Auftakt für das monatliche Angebot der Jenaer Stadtverwaltung ist am 5. August

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) lädt vom 5. August an zu Bausprechstunden ein. Bei den zu besprechenden Anliegen kann es sich ausschließlich um öffentlich-rechtliche Fragestellungen handeln, also Planungs- und Bauordnungsrecht oder zum Beispiel auch Denkmal- oder Naturschutzrecht. Bei privatrechtlichen Aspekten, wie zum Beispiel Mieteigentumsverhältnissen, bedarf es anderer Beratungsmöglichkeiten, etwa durch den Mieterbund oder einen Rechtsanwalt. Jedes Bauvorhaben bringe viele Herausforderungen und Verpflichtungen mit sich. Nicht nur der Ort, das Geld und die eigenen Vorstellung müssen geklärt sein.

Die Bausprechstunde findet in aller Regel am ersten Freitag des Monats statt. Start ist der 5. August in der Zeit von 14 Uhr bis 15.30 Uhr. Terminvereinbarungen online bis zum 1. August: service. jena.de/de/bausprechstunde-des- buergermeisters (oder oder telefonisch 03641 49-5002).