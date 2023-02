Eine Ampel sorgt derzeit auf der Bundesstraße 88 in Dorndorf-Steudnitz für kurze Wartezeiten.

Baustellenampel in Dorndorf-Steudnitz bleibt noch etwas stehen

Dorndorf-Steudnitz. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen auf ihrem Weg durch Dorndorf-Steudnitz weiterhin kurze Wartezeiten einplanen.

Eine Ampel sorgt derzeit auf der Bundesstraße 88 in Dorndorf-Steudnitz zwischen den Abzweigen Am Heerweg und Wiesenweg für kurze Wartezeiten. Grund dafür sind Bauarbeiten auf einem privaten Grundstück, in deren Folge auch der Zweckverband Jenawasser Anschlüsse verlegt.

Die Ampel ist bis Anfang April angemeldet. Allerdings sollen die Tiefbauarbeiten in den kommenden zwei Wochen abgeschlossen werden, sodass die Ampel danach nur noch sporadisch für Anlieferungen aufgestellt werden muss.