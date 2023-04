Behinderungen in Jena-Süd

Jena. Verlegung von Stromkabeln entlang der Jenaer Carl-Zeiss-Promenade

Tiefbauarbeiten beginnen die Stadtwerke Jena Netze am Montag, 17. April, in der Carl-Zeiss-Promenade in Jena-Süd. Im Bereich zwischen dem neu errichteten Umspannwerk Hardenbergweg und der Carl-Zeiss-Promenade sollen rund 200 Meter Mittelspannungsleitungen sowie Informationskabel verlegt werden. Diese dienen u.a. der Stromversorgung des künftigen Zeiss-Unternehmensstandortes. Die Arbeiten sollen bis Ende Mai abgeschlossen sein.

Gearbeitet wird im Bereich der Brücke in der Carl-Zeiss-Promenade unter halbseitiger Straßensperrung. Außerdem müssen sowohl die Gehwege im genannten Bereich als auch die Treppe zur Moritz-von-Rohr-Straße zeitweise gesperrt werden. Ebenfalls steht ein Teil des Mitarbeiterparkplatzes der Carl Zeiss AG für die Zeit der Baumaßnahme nicht zur Verfügung. Für die damit einhergehenden Einschränkungen für den Auto- und den Fußgängerverkehr bitten die Stadtwerke Jena Netze um Verständnis.