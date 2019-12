Behörden-Fusion in Kahla verschiebt sich wegen technischer Probleme

Der Zusammenschluss von Meldewesen und Standesamt zweier Behörden in Kahla gestaltet sich schwieriger als anfangs gedacht. Die Stadtverwaltung sowie die Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal (VG) hatten im Mai bekanntgegeben, künftig aus einer Hand die beiden Ämter zu führen. Dafür unterschrieben Bürgermeister Jan Schönfeld und VG-Chefin Silvia Voigt eine Kooperationsvereinbarung mit Zieldatum 1. Januar 2020. Theoretisch könnte es losgehen – doch die IT macht ihnen zu schaffen.

Verwaltungsgemeinschaft und Stadt besitzen verschiedene Softwares, denn es obliegt den Thüringer Kommunen, welche Software sie in ihren Behörden einsetzen. Dazwischen müsste jetzt eine Schnittstelle geschaltet werden, um die Datenübertragung von A nach B zu gewährleisten. Doch diese Schnittstelle zu schaffen, ist komplizierter als anfangs angenommen, wie Schönfeld bestätigt. Schon VG-Chefin Silvia Voigt hatte in der letzten Gemeinschaftsversammlung auf zeitliche Verschiebungen hingewiesen.

Datensicherheit hat Priorität

Im Grunde genommen muss sichergestellt werden, dass die empfindlichen Daten der Bürger gesichert bleiben. Wenn beispielsweise Frau Müller aus Kahla heiratet und im Rathaus den neuen Namen eintragen lässt – denn dort ist künftig das das Standesamt angesiedelt – muss diese Änderung auch im IT-Programm der Verwaltungsgemeinschaft in der Bahnhofstraße ankommen. Dort läuft das Meldewesen zusammen, so der Plan. „Wir müssen miteinander kommunizieren können“, sagt der Bürgermeister.

„Eine technische Lösung wird Geld kosten“, sagt Schönfeld. Die beiden Verwaltungen arbeiten derzeit daran, die Kosten aufzuschlüsseln und eine Förderung von Freistaat Thüringen zu bekommen. Wann genau die Kooperation beginnen kann, sei nicht abzuschätzen, sagt Schönfeld.

Keine Gebietsreform geplant

Als eine Gebietsreform im Kleinen ist die Zusammenarbeit nicht gedacht, hatten beide Verwaltungschefs schon im Mai betont. Es gehe schlichtweg darum, aus je zwei Ämtern mit jeweiligem Personal eines zu machen. Vordergründig erhoffen sie sich in beiden Verwaltungen personelle Entspannung, da zuletzt immer wieder Mitarbeiter wegen Krankheit oder Elternzeit ausfielen und zu Notfallbesetzungen gegriffen werden musste. Insgesamt leben knapp 17.000 Einwohner in Kahla und in den umliegenden Gemeinden im südlichen Saaletal.