Bei Beethoven findet sich immer etwas Neues

Herr Gaudenz, Sie bleiben nun doch dem Jenaer Publikum als Chefdirigent der Jenaer Philharmonie länger erhalten, wie lange genau?

Bis zum Ende der Spielzeit 2023/24. Der Vertrag mit der Stadt Jena ist ausgearbeitet und soll am nächsten Freitag unterschrieben werden.

Was hat Sie dazu bewogen, in Jena weiter zu machen?

Das Vertrauen, das ich bei Jenakultur und bei den Musikern spüre. Deutlich geworden ist, dass eine neue qualitative Entwicklung auch langfristig geplant sein muss. Zudem kann ich sehr frei arbeiten in Jena, und meine Ideen fallen hier alle auf einen fruchtbaren Boden.

Nun hat das Beethovenjahr zu Ehren seines 250. Geburtstages begonnen. Welche Herausforderungen stehen an?

Schon in der nächsten Woche führt unser Orchester unter meinem Dirigat die 2. Sinfonie von Beethoven auf. Am 8. März steht wieder ein langer Sonntag unter dem Motto „Der Klang von Jena“ im Volkshaus bevor. Dann spielen wir die 6. Sinfonie „Pastorale“ und das 5. Klavierkonzert von Beethoven mit der Pianistin Lise de la Salle, die bei uns „Artist in Residence“ ist. Thematisch wird der Bogen dabei gespannt von Beethoven bis hin zum Klimaschutz.

Nanu, Beethoven und der Klimaschutz, passt das zusammen?

Das passt schon ganz gut. Denn Beethovens 6. Sinfonie ist durchdrungen von seiner Liebe zur Natur. Sie ist fast eine sinfonische Dichtung, für die der Komponist auch programmatische Satztitel gewählt hat. Das ist einmalig in seinen Sinfonien. Er hat das Landleben eingefangen mit dem Plätschern eines Bachs, dem Grollen eines Gewitters und dem Dank der Bauern für eine gute Ernte.

Da ist sicher nicht der einzige Bezug zu Natur und Umwelt an jenem Konzertsonntag.

Es gibt noch einen weiteren, und zwar schon am Vormittag mit der Aufführung des Konzerts für recycelte Instrumente und Orchester von Jan Järvlepp. Dabei treten fünf Schlagzeuger in Aktion, die an dem Tag zuvor, wenn in Jena der Saaleputz ansteht, weggeworfene Dinge sammeln und dann am Sonntag dem Publikum zeigen, wie man daraus Musikinstrumente basteln kann. Im Konzert werden sie bereits an Instrumenten spielen, die aus Müll entstanden sind.

Gibt es weitere Beethoven-Knüller in diesem Jahr?

Ja, zum Beispiel auf kammermusikalischem Gebiet. Da ist der Beethovenzyklus mit dem Tauber Quartett zu nennen. Und im Herbst, also in der neuen Spielzeit, wird es auch etwas Besonderes von Beethoven geben. Aber dazu will ich jetzt noch nichts verraten.

Zurück zur nächsten Woche und zur 2. Sinfonie Beethovens. Was kann das Publikum erwarten?

Es handelt sich um ein Werk jugendlichen Überschwangs und ist geprägt von Lebensfreude und positiver Stimmung. Dem gegenüber steht die 14. Sinfonie von Schostakowitsch, die im Anschluss erklingt. Sie entstand, als der Komponist erkrankt sein nahes Ende ahnte. Das Werk befasst sich mit dem Thema Tod.

Einen Eindruck von der 2. Sinfonie Beethovens kann man ja wohl schon vorher gewinnen.

Am Tag zuvor laden wir zur Reihe „360 Grad“ ein. Das ist die Möglichkeit fürs Publikum, in unmittelbarer Nähe der Musiker ihnen über die Schulter zu schauen. Hier kann man hautnah erleben, wie die Musiker und der Dirigent an dem Beethovenwerk arbeiten. Dabei sitzen Zuhörer und Musiker alle zusammen im Saal.

Abschließende Frage: Was bedeutet Beethoven für Sie persönlich?

Er ist für mich ein ganz Großer. Ich habe schon viele Beethovenwerke aufgeführt, aber stets gab es neue interessante Seiten zu entdecken. Was mich auch noch sehr beeindruckt: Auch wenn er kein großer Melodiker war, so wusste er doch immer, aus einem einfachen musikalischen Thema etwas Riesiges zu machen.

Philharmonisches Konzert, Donnerstag, 16. Januar, 20 Uhr, Volkshaus Jena mit 2. Beethoven-Sinfonie und 14. Sinfonie von Schostakowitsch. Bereits am 15. Januar, 18.15 Uhr: „360 Grad“