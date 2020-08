Bei Frau eingebrochen und diese eingeschlossen - Zwei Männer in Haft nach Raubüberfall

Gartenlaube durchwühlt

Dienstagvormittag wurde der Polizei ein Einbruch in eine Gartenlaube in Jenaprießnitz gemeldet. Der Eigentümer musste feststellen, dass die Tür zur Hütte durch unbekannte Täter aufgebrochen und im Inneren alles durchwühlt wurde. Sogar die Couch lag bei Eintreffen des Zeugen vor der Laube. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, mussten sie feststellen das noch fünf weitere Gartenparzellen angegriffen wurde. Auch hier wurden die Zugangstüren gewaltsam geöffnet und die Gartenlauben durchwühlt, ehe die Täter den Tatort in unbekannte Richtung verlassen konnten. Eine abschließende Auflistung des Schadens und des Beuteguts war noch nicht möglich.

Randaliererin in Gaststätte

Eine 47-Jährige randalierte am Dienstagmittag in einem Imbiss in der Ludwig-Weimar-Gasse in Jena. Aus bisher unbekannten Gründen geriet die Frau in eine verbale Auseinandersetzung mit dem 30-jährigen Betreiber des Lokals. Plötzlich warf sie eine Bierflasche gegen die Scheibe und in Richtung des Mannes. Dieser wollte daraufhin durch Wegschieben den weiblichen Störenfried vom Laden entfernen, um so für Ruhe zu sorgen. Doch die Frau stürzte dabei, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Nichtsdestotrotz wurde gegen sie nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwei Männer in Haft nach brutalem Raubüberfall in Jena

In der Nacht zu Dienstag ereignete im Bereich der Skaterbahn/Oberaue in Jena ein schwerer Raub und eine gefährliche Körperverletzung: Gegen 23 Uhr gingen laut Polizei fünf Personen zu einer Gruppe von vier Personen und fragten, ob Interesse an Drogen besteht. Als die vier Personen ablehnten, entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit zwischen den beiden Gruppen, welcher sich dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelt entwickelte. Dabei wurde ein 21-Jähriger von zwei Personen gezielt mit einer Bierflasche angegriffen und gleichzeitig wurde versucht, seine Bauchtasche zu entreißen.

Währenddessen wurde ein weiterer Rucksack unbemerkt entwendet und ein Fahrrad in der Nähe umgetreten und beschädigt. Die Geschädigten mussten medizinisch versorgt werden.

Nach einer umfangreichen Fahndung der Polizei konnten die Täter wenig später aufgegriffen werden. Ein 17- und ein 21-Jähriger aus Syrien bzw. Iran wurden vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei vollzog am Dienstag die Haftvorführung am Amtsgericht Jena. In beiden Fällen sah es der Richter als erwiesen an, dass sowohl Flucht-, als auch Wiederholungsgefahr besteht und ordnete gegen die jungen Männer Untersuchungshaft an. Zudem hat der jüngere von beiden gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Der 17-Jährige wurde nach seiner Anhörung in die Jugendarrestanstalt Arnstadt gebracht, sein 21-Jähriger Komplize in eine andere Vollzugsanstalt überstellt. Hier warten sie nun auf ihre Verhandlung.

Verkehrssünder

Ein 20-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag in der Wöllnitzer Straße kontrolliert. Der junge Mann war mit einem Kleinkraftrad unterwegs, ohne das Fahrzeug versichert zu haben. Weiterhin stellte sich bei der Anzeigeaufnahme heraus, dass der Jenenser keinen gültigen Führerschein hat und folglich auch noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis auf ihn wartet.

Bei Bekannten eingebrochen und diese eingeschlossen

Ein 53-Jähriger aus Kahla ist am Dienstagmittag bei seiner Bekannten in die Wohnung eingebrochen. Gewaltsam hat er die Wohnungstür eingetreten, die Wechselsprechanalage beschädigt und letztlich ein Schlüsselbund entwendet. Die 34-jährige Zeugin kam nach Hause, als sie den Täter auf frischer Tat ertappte. Sie schloss sich in ein Nachbarraum ein und informierte die Polizei.

Als sie bemerkte wie der Mann die Wohnung verlassen hatte, musste sie feststellen, dass dieser den Wohnungsschlüssel mitgenommen und die junge Frau eingesperrt hatte. Glücklicherweise fand sie noch einen Zweitschlüssel, sodass die Tür problemlos geöffnet werden konnte.

Bei der Fahndung konnte der Täter zügig gefunden, das Beutegut sichergestellt und an die Eigentümerin übergeben werden. Der Täter gab an, dass er deswegen stahl, damit die 34-Jährige so Kontakt zu ihm hätte aufnehmen müssen, um ihren Schlüssel zurückzubekommen. Der 53-Jährige stand zudem unter Drogeneinfluss.

