Bei Luther und Bach fließt alles

Thomas Stridde zu Verknüpfungen großer Namen.

Die Straßennamensgeber sind vor Jahrzehnten wohl einer Fehldeutung gefolgt. Daran sei erinnert vorm Donnerstag, 3. März, an dem sich Martin Luthers erster Aufenthalt im „Schwarzen Bären“ zum 500. Male jährt. (Das Fest dazu beginnt 11 Uhr vorm Hotel.) Und so hat Geschichtsprofessor Helmut G. Walther auf die heute recht bekannte Tatsache hingewiesen, dass Jenas Lutherstraße nichts mit dem Reformator zu tun habe. In der Tat wurde sie 1886 nach dem ehemaligen „Lutherbrunnen“ benannt, der – Achtung: Sprachabschliff – wegen der nahen Leutra so hieß.

Was den Professor nun amüsiert, ist die Reihe von Nebenstraßen der Lutherstraße, die die Namen großer Reformatoren tragen. 1903 wurde, so die Auskunft vom Stadtarchiv, die Melanchthonstraße als solche benannt (Philipp M., DER Reformator neben Luther), 1908 die Huttenstraße (Ulrich von H., großer Kirchenkritiker), 1915 die Sickingenstraße (Franz von S., Ritter, Reformator, Hutten-Freund). Nicht zu vergessen – 1900 die Katharinenstraße (Katharina von Bora, Luthers Ehefrau).

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lag also im Jenaer Stadtrat um 1900 ein Fake-News-Gift aus? Alternative Fakten als Entscheidungsgrundlage? Heute würden die Akten besser studiert. Wer will schon die Quergasse umbenennen in Mozartgasse als Spange zwischen Wagnergasse und Bachstraße? Blödsinn! Die Bachstraße ist nach einem Nebenarm der Leutra benannt – und die Wagnergasse nach dem Wagenbauerhandwerk.