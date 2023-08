Bei schlechtem Wetter trotzdem ins Jenaer Freibad

Bei 18 Grad Lufttemperatur durfte Kassierein Roswitha Greiner am Mittwochmorgen in der ersten Stunde insgesamt zehn Gäste im Südbad begrüßen.

Jena. Die Stadtwerke Jena empfehlen jedoch zuvor die Öffnungszeiten zu checken.

Wer es liebt, in Ruhe seine Bahnen zu ziehen, der ist momentan im Südbad genau richtig. Trotz der Schlechtwetterlage öffnet das Jenaer Freibad morgens 9 Uhr seine Türen. Bei Wassertemperaturen um die 22 Grad kann jeder Badegast nach Herzenslust im Schleichersee abtauchen. Schwimmmeister Luca Thielemann freut sich über die treuen Stammgäste, die trotz des weniger sommerlichen Wetters ins Freibad kommen: „Auch wenn das nicht so viele sind, bin ich im Einsatz wie an einem Hochsommertag mit gut gefülltem Freibad“, sagt er.

Einer der Stammgäste ist Frank Köber, der nach einer Stunde Schwimmen im See eine positive Bilanz zieht: „Jetzt fühle ich mich frisch für den Tag. Ob das Thermometer 30 oder 15 Grad anzeigt, ist mir egal.“ Der Gang zum Südbad gehöre zur täglichen Routine des 66-Jährigen während der Saison.

Auch Wolfgang Jurkutat ist einer der ersten Badegäste und springt nahezu täglich in den See. Er betont: „Das mache ich für meine Fitness. Solange es nicht hagelt oder schneit, bin ich hier.“ In der ersten Stunde am Mittwochmorgen zählte Kassiererin Roswitha Greiner zehn Gäste. „Das ist schon viel“, sagt sie. Auch wenn sie sich über jeden einzelnen Gast freue, sei es natürlich schöner, wenn das Wetter sommerlicher ist und mehr Menschen den Weg ins Freibad finden.

Das Südbad Jena lädt also auch bei weniger gutem Wetter zum Schwimmen ein. Die Wasserqualität sei einwandfrei und die Wassertemperaturen angenehm.

Wichtiger Hinweis für Badegäste: Das Südbad und auch das Ostbad öffnen täglich 9 bis 20 Uhr. Allerdings wird empfohlen, vor dem Besuch die Homepage der Jenaer Bäder zu checken. Sollten die Freibäder witterungsbedingt frühzeitig schließen, wird das auf dieser bekanntgegeben.