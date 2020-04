Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei Schulden-Rückzahlung zusammengeschlagen - Jugendlicher Übermut führt zu Polizeieinsatz

Um die Aussicht zu genießen und Bilder zu machen kletterten am Sonntag in den frühen Abendstunden Jugendliche auf das Dach eines Einkaufsmarktes in Isserstedt. Durch eine Kamera konnten die jungen Männer dabei beobachtet werden. Polizeibeamte konnten die Gruppe am Einkaufsmarkt stellen. Mit dem Sicherheitsdienst wurde vor Ort nach möglichen Beschädigungen gesucht. Die Jungen im Alter zwischen 16 - 18 Jahren erhielten einen Platzverweis, dem sie auch sofort nachkamen.

Bei Schulden-Rückzahlung zusammengeschlagen

Am Sporthallenkomplex in Jena-West ist ein 20-Jähriger Opfer einer Körperverletzung geworden. Gegen 17:30 Uhr wurde die Rettungsleitstelle informiert, dass der Mann leichte Verletzungen am Kopf aufweist. Ein Zeuge sagte aus, dass der Geschädigte durch eine unbekannte Person getreten und geschlagen wurde. Das Opfer selber war sehr unkooperativ und wollte keinerlei Angaben zum Geschehen machen. Er wurde ins Klinikum gebracht. Im Nachgang stellte sich heraus, dass das Opfer Schulden hatte. Als diese beglichen werden sollten, kam es erst zur verbalen und anschließend zur körperlichen Auseinandersetzung.

Unerlaubte Spritztour

In der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr sorgte ein 27-Jähriger in Bad Klosterlausnitz für Aufregung. Der junge Mann feierte zunächst mit weiteren Personen in einer Pension und konsumierte reichlich Alkohol. Anschließend begab er sich in ein anliegendes, offen stehendes Wohnhaus und entwendete dort den Schlüssel eines Audi A 6, welcher dort abgestellt war. Der Täter entschloss sich mit dem Fahrzeug eine Spritztour zu machen und verursachte während der Fahrt einen Unfall. So konnte der Täter gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der junge Mann bot, bei einem ersten Test,einen Wert von 1,85 Promille an.