Beim Jenaer Lärmaktionsplan mitwirken

Jena. Bürger können sich zu Lärmproblemen äußern

Jena soll leiser werden – das ist das Ziel des Lärmaktionsplans, den die Stadtverwaltung gerade fortschreibt. Schwerpunkt ist dabei die Lärmminderung an Hauptverkehrsstraßen.

Vom 13. Mai bis 18. Juni hat die Öffentlichkeit die Gelegenheit, an der Lärmaktionsplanung mitzuwirken und sich zu Lärmproblemen zu äußern. In dieser ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung können die Teilnehmenden über eine interaktive Karte Orte angeben, an denen sie sich durch Straßenverkehrslärm gestört fühlen. Zu jedem benannten Ort können dann Vorschläge zur Lärmreduzierung gemacht werden.

Die Teilnahme an der Befragung ist online möglich unter umwelt.jena.de/laermminderungsplanung. Zudem kann der Fragebogen in Papierform bei der Stadtverwaltung (Fachdienst Umweltschutz, Am Anger 26, 1. OG) abgeholt werden. Für Ende des Jahres 2023 ist eine zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung geplant. Dann können Bürgerinnen und Bürger den Entwurf des Lärmaktionsplanes einsehen und eine Rückmeldung dazu geben.

Ausführlichere Informationen zur Lärmaktionsplanung sowie die Ergebnisse der Lärmberechnung sind ebenfalls auf der Internetseite der Stadtverwaltung zu finden.