Bela und Karl wollen Stadt gestalten: „Schade, dass wir oft gehen müssen, wenn es spannend wird“

Jena. Junges Jena (5) Das Jenaer Jugendparlament stellt sich vor: Wie Schülerinnen und Schüler Jena in einem demokratischen Prozess verändern können.

Es klinge für viele Jugendliche nach einer komplizierten oder auch langweiligen Sache. Politisches Engagement sei für die meisten jungen Menschen eher kein Bestandteil der eigenen Lebenswelt, dabei betreffe es sie direkt, sagt der 16-jährige Bela Schnabelrauch. Er besucht die 10. Klasse der Universaale-Schule und engagiert sich seit drei Jahren im Jenaer Jugendparlament (JuPa). Beschlüsse, die innerhalb der monatlichen Sitzungen des Jugendparlaments gefasst werden, können beratend in den Stadtrat oder in die Ausschüsse der Stadt eingebracht werden. Bela und sein Mitstreiter Karl Rödiger (17) von der Montessorischule wünschen sich, dass mehr Jugendliche sich aktiv beteiligen – vor allem durch die Pandemie sei die Arbeit des Jugendparlaments schwerfällig geworden, sagt Bela.

Corona habe die Arbeit der 40 JuPa-Mitglieder ausgebremst. „Wir wollen das nun wieder in Gang bringen.“ Dass man mit Engagement viel bewegen könne und die politische Arbeit Spaß mache, wollen die beiden jungen Männer vermitteln und so anderen die Scheu vor dieser Aufgabe nehmen. Demokratische Prozesse seien manchmal zäh und es gehe langsam voran, aber am Ende komme immer etwas dabei rum, so Bela. Für jüngere Menschen sei es schwierig zu verstehen, dass politische Prozesse Zeit brauchen. Doch jede Stimme zähle am Ende. Eine Meinung zu haben sei wichtig, damit Veränderungen angestoßen werden könnten.

JuPa-Abgeordnete wären gern auch im nicht öffentlichen Teil der Ausschusssitzungen dabei

Dabei sei auch Aktivismus und Politik gar kein Widerspruch, sagt Karl Rödiger. Er nennt das Beispiel der Antiatomkraftbewegung, aus der heraus viele Menschen, in die Politik gegangen seien. „Aktivisten werden wahrgenommen und können so politischen Einfluss nehmen.“ Eigentlich sei jedes Engagement irgendwie politisch. Selbst, wenn man nur einen Beschwerdebrief schreibe, findet Bela.

Als Jugendparlament fühle man sich von der Stadtpolitik durchaus ernst genommen. „Wir werden mitgedacht bei den wichtigen Projekten.“ Trotzdem wünsche man sich, dass die Zusammenarbeit noch enger wird. In den Ausschusssitzungen, die man besuche, fühle man sich eher wie ein Gast, da man im nicht öffentlichen Teil gehen müsse. Vor allem der Stadtentwicklungsausschuss berate über viele Themen, die auch für Jugendliche wichtig seien, so Bela. „Es ist schade, dass wir gehen müssen, wenn es wirklich spannend wird.“ Auch im Kulturausschuss erfahre man nur sehr wenig, dabei seien auch diese Themen gerade für Jenas Jugend interessant. Karl und Bela versuchen, so oft wie möglich an Ausschusssitzungen teilzunehmen – neben dem schulischen Alltag sei das nicht immer einfach.

Wichtig sei es ihnen, Politik für alle jungen Menschen der Stadt zu machen. Das Jugendparlament vertrete die Interessen aller Jugendlichen – überparteilich. Zwar würden die Schulen Jenas das Jugendparlament an sich befürworten, doch leider sei das Gremium noch immer wenig bekannt unter den Schülern. Karl und Bela hoffen, dass sich das ändert. Ihr eigenes Interesse an Politik sei zum einen aus dem Elternhaus heraus entstanden, aber auch durch gewisse Initialerlebnisse gewachsen. „Mein Vater hat bereits früh mit mir über über Geschichte und Politik gesprochen. Schon in der 5. Klasse habe ich mich beispielsweise für die Widerstandsbewegung im dritten Reich interessiert“, sagt Bela. Bei Karl sei das Interesse mit dem ersten Besuch von Buchenwald gewachsen.

Radverkehr, Schülerticket, Nachtleben: jugendrelevante Themen werden besprochen

Es sei aber nicht unbedingt notwendig, sich politisch überall auszukennen, um sich im Jugendparlament zu engagieren. Viel mehr gehe es darum, sich auf ein Thema zu konzentrieren, dass man dann in Arbeitsgemeinschaften inhaltlich bearbeite, erklärt Karl. Die monatliche Sitzung aller JuPa-Abgeordneten könne sich schon mal bis in die späten Abendstunden ziehen und recht anstrengend sein, es werde lang diskutiert. Doch es mache auch Spaß. Themen, die für die Jugendlichen besonders interessant sind, würden beispielsweise die Mobilität betreffen wie Radverkehr oder Nahverkehrspreise oder auch die Gestaltung des Nachtlebens in Jena.

Bela und Karl werden ihr Engagement fortsetzen, schließlich sei Jena eine dynamische, fortschrittliche Stadt, für die es sich lohne, junge Ideen einzubringen. Beide JuPa-Mitglieder hoffen, dass sich an der Wahl nach den Sommerferien viele Schüler beteiligen werden und sich auch neue Mitstreiter finden.

Wahl des Jugendparlaments

Anfang des Schuljahres werden wieder die JuPa-Abgeordneten an den verschiedenen Schulen Jenas gewählt. Dabei sei es von Schule zu Schule verschieden, in welchem Jahr gewählt werde.



Aufstellen lassen kann sich jeder Schüler, der sich zum Zeitpunkt der Wahl mindestens in der 8. Klasse (13 Jahre) befindet. Die Kandidaten melden sich bis eine Woche vor der Wahl beim Wahlvorstand und stellen sich den Schülern mittels Wahlkampfveranstaltungen vor.



Alle Schüler ab Klasse 5 sind zur Wahl berechtigt. Pro 200 Schülern darf die Schule einen Vertreterins Jugendparlament schicken, hat aber das Recht auf mindestens zwei Vertreter im Jugendparlament.

Das monatliche Treffen des Jugendparlaments findet in den Räumen des Demokratischen Jugendrings in der Seidelstraße 21 statt.

www.jugendparlament.jena.de