Stehen in der Kritik: SUV-Fahrzeuge. 10,4 Prozent der Pkw in Jena haben nach der jüngsten Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes einen Motor mit mehr als zwei Litern Hubraum.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Scheindebatte um die SUV und die tatsächlichen Jenaer Fakten

SUV ist pfui, wenn’s nach Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe geht. Oder hui, wenn’s nach den Menschen geht, die für die Verkaufszahlen dieses Fahrzeugtyps sorgen, die jeden Monat neue Rekorde brechen. Oder eine Scheindebatte, wenn’s um den CO2-Ausstoß geht: Denn in unterschiedlichen Karossen steckt oft der gleiche Motortyp. „150 PS bei 3.500 U/min’“, heißen zum Beispiel die Leistungsdaten beim Skoda Kodiaq 2.0 TDI, sprich SUV, und beim Skoda Octavia 2.0 TDI, sprich Kombi. SUV laufen den Kombis derzeit gerade den Rang in der Beliebtheit bei den Kaufenden ab. Bei dem, was unter der Haube brummt, ändert sich dabei wenig, wenn’s um Verbrenner und deren Hubraum geht.

Dicke und kleine Motoren, beides nicht der Renner in Jena

In Jena zeigt der Blick auf den Motor unter der Haube des Automobils: Die Dicken sind in der Minderheit; die Kleinen aber auch nicht der Renner. 10,4 Prozent der Autos in Jena haben nach der jüngsten Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes einen Motor mit mehr als zwei Litern Hubraum. 37,7 Prozent sind mit Motoren unter 1,4 Litern unterwegs. Der Rest liegt in der Klasse zwischen 1400 und 1999 Kubikzentimetern. Da sind die Hybriden mit eingerechnet.

Wer sein Bestandsauto gegen ein neues wechselt, hat künftig einen zusätzlichen Mitfahrenden: die EU. Sie überwacht ab Neujahr den Spritverbrauch in neuentwickelten Autos. Ab 2021 in allen Neuzulassungen. Groß gegen klein auszuspielen ist derzeit zwar beliebt, hat aber Tücken: den Unterschied zwischen Bestand und Neuzulassungen. Der Bestand umfasst alle Autos vom Oldtimer bis zur Neuzulassung und spiegelt recht genau wieder, was tatsächlich gefahren wird (und was sich die Menschen so leisten können, egal, ob Single, Familie oder in anderer Lebenssituation).

In Jena zeigt der Blick auf den Motor unter der Haube des oder der häuslichen oder betrieblichen Pkw: die Dicken sind in der Minderheit; die Kleinen aber auch nicht der Renner: 10,4 Prozent der Pkw in Jena haben nach der jüngsten Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes einen Motor mit mehr als zwei Litern Hubraum. Foto: zds

Ist der Bestand der Maßstab, ist es so:

In Jena nahm die Zahl der Autos mit Motoren unter 1,4-Liter von 2018 auf 2019 um 573 zu. Macht 16.956 Pkw oder 37,67 Prozent.

In den anderen Motorklassen sank die Zahl der Fahrzeuge in der Klasse 1400 bis 1699 Kubik um 162. Damit liegt deren Zahl bei 23.302 Pkw, der Anteil bei 51,77 Prozent.

Bei den Autos mit mehr als zwei Litern gab es in Jena einen Rückgang um 11 Fahrzeuge. Bestand: 4669 Fahrzeuge (10,37 Prozent).