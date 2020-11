Benefizauktion für Hospiz Jena läuft erfolgreich: Weitere Bilder zu haben

Die ersten zehn Bilder der Fotoausstellung in der Goethe Galerie sind versteigert und haben einen Erlös von 2000 Euro für das Hospiz Jena erbracht. Die Versteigerung der Hospizstiftung via Ebay läuft noch bis Freitag: Sowohl am Donnerstagabend als auch am Freitagabend enden in Summe 17 weitere Auktionen für große Wandbilder mit Jena-Motiven.

Diese Bilder sind am Donnerstag zu haben

Am Donnerstag laufen die Auktionen für Luftbilder aus, die das Jenaer Gewerbegebiet Göschwitz, das Zeiss-Werk oder die eindrucksvolle Entwicklung in Lobeda zeigen. Aber auch ein Motiv der Bockwindmühle in Krippendorf, des Fuchsturms, von Kunitz, des Ernst-Abbe-Sportfeldes oder ein Blick in den Löbdergraben sind dabei. Auf weiteren Bildern sind Burgau und Winzerla sowie Göschwitz und Lobeda zu sehen.

Diese Bilder sind am Freitag zu haben

Am Freitag enden die Auktionen für Bilder vom Jägerberg, der Kulturarena oder des Beutenberg-Campus. Ebenfalls noch zu haben sind zwei Panoramen des Universitätsklinikums in Lobeda-Ost und ein Blick über Zwätzen ins Stadtzentrum. Alle Bilder im Überblick finden sich hier.

Die kompletten Erlöse der Auktion, einer Gemeinschaftsaktion der Goethe Galerie und der OTZ, fließen an das Hospiz Jena. Die Einrichtung wurde im Jahr 2019 eröffnet und betreut todkranke Menschen in ihren letzten Lebensmonaten. Die Kosten tragen zu 95 Prozent die Krankenkassen. Fünf Prozent muss jedes Hospiz als Eigenanteil aus Spenden finanzieren, was besonders in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung darstellt.

Wandkalender für 2021 unterstützt Hospiz

Deshalb gibt es ein weiteres Benefizprojekt der OTZ, das von den Stadtwerken Jena unterstützt wird. Der Kalender „Jena 2021 – die Stadt von ihren schönsten Seiten“ zeigt besondere Stadtansichten. Zwei Euro vom Verkauf eines jeden Exemplars gehen an das Hospiz Jena. Der Wandkalender ist in den Formaten A2 und A3 im Pressehaus am Holzmarkt in Jena oder im Lesershop unserer Zeitung erhältlich. In dieser Woche sind die Kalender außerdem an der Centerinformation im Erdgeschoss der Goethe Galerie zu bekommen – direkt neben der Jena-Ausstellung. Alle Besucher können zudem das schönste Bild der Ausstellung wählen und mit ein wenig Glück ihr Wunschmotiv in der Wunschgröße gewinnen.