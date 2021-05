Beratung für Hörgeschädigte in Jena

Jena. Aufgrund der Pandemielage müssen zuvor Termine vereinbart werden.

Die zertifizierte Beratungsstelle des DSB-Deutschen Schwerhörigenbundes Ortsverein Weimar bietet mit ihrem mobilen „Sozialen Dienst für hörgeschädigte Menschen in Thüringen“ am Montag, 14. Juni, zwischen 10 und 12 Uhr eine kostenlose und unabhängige Beratung für Menschen mit Hörproblemen in den Räumen der Awo in der Kastanienstraße 11 an.

Die Beratung erfolge nur nach vorheriger Anmeldung. Termine könnten unter der Telefonnummer 03643/42 21 55 oder per E-Mail an sozialerdienst@ov-weimar.de vereinbart werden.