Berkeley gibt Jenaern das Gefühl, „an einem fantastischen Ort zu sein“

Jena. Jenaer Delegation erstattet Bericht vom Besuch in kalifornischer Partnerstadt. Schulpartnerschaft geplant. Zeiss-Filiale innerhalb von zwei Jahren hochgezogen

Die Jenaer Delegation hat von der Reise in die kalifornische Partnerstadt Berkeley viele Eindrücke von einem besonderen Wachstums-Treiber der USA mitgebracht. OB Thomas Nitzsche (FDP) machte während des Besuchs, der „vier Tagen netto“ währte, ein Stück „Konkurrenz zum Silicon Valley“ aus, wie er sagte. Schöner Beleg aus Jenaer Sicht sei der neue Zeiss-Forschungscampus in dem Ort Dublin unweit von Berkeley. 700 Leute fänden hier Arbeit in den Bereichen Medizintechnik und Mikroskopie. Beeindruckt hat den OB in Berkeley etwa auch ein Gründerzentrum – ein „Inkubator“ – mit 50.000 Quadratmetern Fläche für Start-ups, die im Vergleich zum Jenaer Gründerzentrum „eine viel kürzere Verweildauer“ hätten. In Berkeley seien 300 Start-ups aktiv, in Jena 30, sagte Jenas Wirtschaftsförderungs-Chef Wilfried Röpke. Er berichtete von einem Hightech-Mitbringsel: In Jena soll eine programmierbare Puppe getestet werden, die speziell Mädchen an mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer heranführen könnte. „Wir tragen Jena nach draußen“, sagte Röpke über die auch von der Jenaer Delegation besuchte Welt-Optik-Leitmesse „Photonics West“ im nahen San Francisco: Unter den 64 deutschen seien 22 Jenaer Firmen beteiligt gewesen.

Laseroptik sei auch für die Jenaer Uni „eines der großen Themen“, sagte Claudia Hilliger, die Leiterin des Internationalen Büros der FSU. So seien 27 Wissenschaftler der Uni bei der Messe vertreten gewesen. „Das ist eine wichtige Zielregion für uns“, resümierte Claudia Hilliger. Dazu gehöre, dass die University of California in Berkeley zu den zehn besten Unis der Welt gehöre. Die FSU pflege 20 institutionelle Partnerschaften mit amerikanischen Universitäten. „Da wird Berkeley ein wichtiger Baustein sein.“

In dem dynamischen und im Vergleich mit Jena gleich großen Berkeley gebe es seit 2009 „eine Art Klimaaktionsplan“ – ein Planwerk, über das in Jena aktuell diskutiert wird, berichtete der OB. Zu den Ergebnissen der Gespräche gehöre, dass es eine Partnerschaft zwischen je einer Schule beider Städte geben soll. Dann aber auch diese Schattenseite: 1000 Menschen seien in Berkeley obdachlos, sagte der OB.

Aus dem Stadtrat waren Bastian Stein (CDU) und Eckard Birckner (Bürger für Jena) mitgereist. Bastian Stein hat dies beeindruckt: „Wenn die sich was vornehmen, dann machen sie’s.“ Die Zeiss-Dependance sei innerhalb von zwei Jahren hochgezogen worden. Dazu passt im Stadtbild der offenkundig dynamische Wechsel hin zur E-Mobilität: „Man fällt auf, wenn man dort einen Verbrenner fährt.“ Interessant sei zudem, dass Bürgerbeteiligung gepflegt werde. Besonderheit sei, dass auch gezielt Bevölkerungsgruppen eingeladen würden, die sich mit dem vorgegebenen Thema nicht identifizieren.

Eckhard Birckner schwärmte von der Uni Berkeley, an der über 20 Nobelpreisträger tätig gewesen seien. Man habe in der Stadt „das Gefühl, an einem fantastischen Ort zu sein“.