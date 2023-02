Berufsinfo-Markt für Jena und Saale-Holzland mit Teilnehmer-Rekord

Der Arbeitskreis Schulewirtschaft Jena und Saale-Holzland-Kreis als Ausrichter des 28. Berufs-Info-Marktes bekommt einen neuen Vorsitzenden für den Bereich Wirtschaft. Nach fünf Jahren erfolgte die Staffelstabübergabe von Thomas Schütze (7.v.l.) an Thomas Neupert (8.v.l.). Für den Bereich Schule fungiert Eberhard Hertzsch (9.v.l.) daneben weiterhin als Vorsitzender im Arbeitskreis. Der Markt findet am 11. März statt.

Jena. Rund 90 Unternehmen und Institutionen aus Jena und Saale-Holzland stellen berufliche Chancen rund um die Wirtschaftsregion vor

Die Resonanz ist enorm: Rund 90 Unternehmen und Institutionen stellen berufliche Chancen rund um die Wirtschaftsregion beim Berufsinfo-Markt vor. Dabei informieren sie über mehr als 200 Ausbildungsberufe, schulische Bildungsgänge und Studienmöglichkeiten. Noch nie haben sich so viele Aussteller um einen Stand im Volkshaus bemüht, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

Dabei zeigt ein Blick auf den Ausbildungsmarkt, dass sich die Situation nach den Jahren der Pandemie weitgehend normalisiert habe: Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen sei gegenüber dem Vorjahr angestiegen, erreiche allerdings noch nicht wieder das Niveau 2019 und 2020. Rückläufig sei hingegen die Zahl der registrierten Bewerber um eine Ausbildungsstelle: „So gab es in Jena und im Saale-Holzland-Kreis im vergangenen Jahr 694 Bewerber um einen Ausbildungsplatz und 1094 gemeldete Ausbildungsstellen. Oder anders ausgedrückt: Auf jeden gemeldeten Jugendlichen kamen mehr als 1,5 Ausbildungsplätze“, informierte der Arbeitskreis. Das sei eine Situation, die sich die Macher und Organisatoren des Berufsinfo-Marktes Anfang der 1990er und bis weit in die 2000er Jahre nicht hätten vorstellen können.

Dass der Berufsinfo-Markt auch nach fast 30 Jahren nicht an Bedeutung für Jugendliche und Betriebe aus der Region verloren hat, zeigt der Zustrom an Interessenten im vergangenen Jahr. Die Veranstaltung stand damals noch unter dem Vorzeichen der Pandemie und niemand war sich sicher, dass die Messe wieder in Präsenz im Volkshaus stattfinden könne.

Der Markt habe sich zu einem Bewerbermarkt entwickelt. Unternehmen müssen – um attraktiv zu bleiben – gute und sehr gute Bedingungen und Karrierechancen im Unternehmen bieten. Oft stellen auch die Auszubildenden der Firmen selbst die Berufe vor, berichten über die Ausbildung und bringen Anschauungsmaterial mit.

Wechsel im Vorsitz

Nach gut fünf Jahren hat zudem Thomas Schütze, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, sein Amt als Vorsitzender für den Bereich Wirtschaft im Arbeitskreis abgegeben. Sein Nachfolger ist Thomas Neupert, der im Jahr 1995 als Auszubildender bei der Sparkasse angefangen hat und heute im Vorstand tätig ist. Für den Bereich Schule fungiert Jenas Schuldezernent Eberhard Hertzsch (parteilos) weiterhin als Vorsitzender im Arbeitskreis.

Schulewirtschaft bringt Schulen und Unternehmen zusammen, damit Jugendlichen der Übergang in die Berufswelt und Unternehmen die Fachkräftesicherung gelingt. Die Expertinnen und Experten initiieren und gestalten die Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen bundesweit in mehr als 400 Arbeitskreisen, davon 17 in Thüringen.

Samstag, 11. März, 10 bis 16 Uhr,Volkshaus Jena