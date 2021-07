Berufsorientierung im Saale-Holzland mit der App

Eisenberg. Junge Leute finden im Internet Informationen über Berufe und Ausbildungsbetriebe im Saale-Holzland

Bei der Suche nach dem passenden Beruf und Ausbildungsbetrieb bekommen Schüler aus dem Saale-Holzland-Kreis Unterstützung durch die „Berufe-App“.

Derzeit werden Berufe des Bau- und Ausbaugewerbes für die App vorbereitet. Bisher findet man dort umfangreiche Informationen zu den Berufsbildern in der Holzwirtschaft, der Land- und Wasserwirtschaft, in der Pflege oder im Hotel- und Gaststättengewerbe. Auch Tätigkeiten in der Elektronik, Elektrik, Gebäudetechnik sowie- Metallbranche werden vorgestellt.

Die App ist die digitale Weiterentwicklung der Berufe-Broschüren für den Saale-Holzland-Kreis. Die erste davon wurde von der Wirtschaftsförderung des Landkreises 2017 mit Starthilfe der Sparkasse Jena-Saale-Holzland zum Thema Holz-Berufe herausgegeben, die zweite 2018 zu Landwirtschaft und Wasserwirtschaft.

Weiterentwickelt wurde das Projekt mit Unterstützung der Regionalen Aktionsgruppe Saale-Holzland (RAG) und mit Fördermitteln aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung im ländlichen Raum (ELER) in Thüringen.

Die App enthält umfangreiche Informationen zu Berufen, die hier in der Region erlernt und ausgeübt werden können - mit ihren Aufgaben, Voraussetzungen und Entwicklungschancen, mit konkreten Ausbildungsangeboten von Unternehmen und Einrichtungen zwischen Saale und Elster, Holzland und Heideland. Vom Firmenprofil über Produkte bis zu den Kontaktdaten sind alle nützlichen Infos kompakt aufgeführt. Berufsschulen, Messen und Ansprechpartner ergänzen das Angebot. „Wir möchten, dass die jungen Leute hier in ihrer Heimat bleiben. Dazu gehört, dass sie gute Zukunftschancen haben, hier lernen, arbeiten und sich weiterentwickeln können“, urteilt Landrat Andreas Heller. „Dafür ist die App eine nützliche und zeitgemäße Möglichkeit zur Orientierung und Information.“

Die App im Web unter https://gestalte-deine-zukunft.jetzt/