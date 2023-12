Bescherung mit erhöhter Temperatur in Jena

Jena Redakteurin Jördis Bachmann über Warteschlangen vor der West-Apotheke und einen warmen Winter

Die Schlange vor dem kleinen Ausgabefensterchen der Bereitschaftsapotheke in Jena-West schien stündlich länger zu werden am 2. Weihnachtsfeiertag. Das sei wirklich ungewöhnlich, sagte die Apothekerin. Jeder Zweite habe Coronatests kaufen wollen. Die Infektionszahlen waren bereits vor Weihnachten gestiegen: Vor allem RSV, Influenza und Pirola, so der hübsche Name der neuen dominanten Corona-Variante, haben um sich gegriffen. Unter vielen Weihnachtsbäumen wurde geschnieft und gehustet – leider auch bei uns Zuhause.

Die Zehnjährige lag mit Fieber auf der Couch, der Sechsjährige verteilte hustend die Geschenke und Oma, Opa und Uroma waren bereits unterrichtet, dass der geplante Nachweihnachtsbesuch zwischen den Jahren ausfallen könnte. Herrlich, diese freien Tage gemeinsam mit der Familie, wenn der Schlaf durchlöchert wird von Hustenattacken und Wadenwickel-Wechseln. Viele Berufstätige kennen das: Der Urlaub kommt und mit ihm der Infekt. „Leisure Sickness“ oder zu Deutsch Freizeitkrankheit, nennt man dieses Phänomen. Vor allem in den Berufsgruppen, in denen der Personalmangel hoch ist, dürfte es bekannt sein – vielleicht auch bei der Landespolizeiinspektion!?

Die Erklärung: Ist das Stresslevel vor dem Urlaub hoch, wird viel Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet, das Immunsystem wird stetig angeregt. Dann kommt die wohlverdiente Entspannung und auch das Immunsystem legt gemütlich die Beine hoch – tata: Krankenbett statt Hängematte. Bleibt man selbst gesund, trifft es eben die Kinder, schöne Bescherung!

So aggressiv die Infektionswelle, so mild das Weihnachtswetter. Sich zu unterkühlen, war jedenfalls bei einer Tagestemperatur von etwa 10 Grad Celsius in Jena kaum möglich. Es sei bisher der wärmste Winter seit Aufzeichnung in Jena (seit 1824), informiert Stadtrat Bastian Stein (CDU), der die Daten der Uni-Sternwarte gecheckt hatte. Es sei das wärmste jemals gemessene Jahr in Jena, mit einer Jahresmitteltemperatur von 11.8 C°. So mussten die Menschen in der Warteschlange vor der Bereitschaftsapotheke wenigstens nicht frieren.