Besonders im Süden hatte es der Jenaer Nahverkehr schwer

Am Holzmark überholten Demoteilnehmer die Linie 14.

Jena Verspätungen gab es wegen der Staus und Traktoren auf Schienen.

Wegen der Bauernproteste gab es beim Jenaer Nahverkehr am Montag Verspätungen auf vielen Linien. Besonders betroffen waren die Buslinien 17 und 47. Beide verkehren im Süden der Stadt, wo sich die Proteste konzentrierten, die Linien verkehren stündlich und halbstündlich. Auch soll es vorgekommen sein, dass Traktoren auf Schienen standen. Das Klinikum, so berichteten es Mitarbeiter, blieb im morgendlichen Berufsverkehr per Straßenbahn aber erreichbar.

Zur Mittagszeit, als Traktoren, Sattelzugmaschine, Radlader und weitere Großfahrzeuge im Konvoi durch die Innenstadt fuhren, verzögerten sich die Abfahrten aller Buslinien, die an der Zentralhaltestelle abfahren und ankommen. Fahrgäste sahen das überwiegend entspannt. Teils wurde sich zugewunken und auch Fahrer des Jenaer Nahverkehrs winkten zurück. Zwei junge Frauen zeigten am Fußgängerüberweg bei der Goethegalerie Interesse, von einem Traktorfahrer aus dem SHK mitgenommen zu werden. Er fuhr dann aber weiter, weil auf seiner Zugmaschine geeignete Sitzgelegenheiten fehlten.

Zwischenzeitlich hatte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) auch eine umfangreiche Allgemeinverfügung erlassen, die unter anderem „langsamfahren ohne besonderen Grund“ gemäß Straßenverkehrsordnung verbot. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens staute es sich aber dennoch und der Nahverkehr stand ebenso im Stau.

Nahverkehrssprecherin Anja Tautenhain sagte am Nachmittag, dass es durch zusätzliche Aktionen Behinderungen der Verkehrswege auch bis in die frühen Abendstunden auf allen Linien des Jenaer Nahverkehrs und der JES Verkehrsgesellschaft geben könne.

Aktuelle Störungsinformationen gibt es an den Fahrgastinformationssäulen der Haltestellen, in der App MeinJena und unter www.nahverkehr-jena.de.