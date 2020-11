Besonnen in der Adventszeit

Es war ein stilles erstes Adventswochenende. Ein kleines geschäftliches Treiben herrschte am Samstag. Denn obwohl derzeit nicht viel geht, eines ist gestattet, nämlich einkaufen. Oberste Bürgerpflicht, bitte rettet den Einzelhandel. Also verstauten einige maskierte Jenaer schon mal Weihnachtsgeschenke. Was derzeit auch gut klappt, ist Spazierengehen. So gut, dass einem langsam die Lust darauf vergeht. Trotzdem schnürt man sich die Schuhe und schlendert an der Sparkassenarena vorbei. Ach, wie wäre es schön, dort über eine Eisfläche zu schlittern. Stattdessen schlittern wir von einer Corona-Verordnung zur nächsten. Es geht nicht anders. Darauf machte auch das Universitätsklinikum aufmerksam: „Corona ist wahrlich kein Vergnügen – nicht für uns und schon gar nicht für unsere Patienten wie hier auf der Covid-19-Station A330.“ Kritik am Besuchsverbot ist gestattet, aber Corona leugnen oder verharmlosen, das geht gar nicht. Die große Mehrheit, über 2400 Menschen, fanden den Appell bei Facebook gut, nur eine Minderheit meinte, darüber verächtlich befinden zu müssen. Aber selbst die wollen im Ernstfall ein freies Intensivbett haben, und das steht ihnen auch zu. Schließlich sind wir eine Solidargemeinschaft.