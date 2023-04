Thüringer Schulfördervereine haben sich jetzt in Kahla getroffen.

Besser vernetzt: Thüringer Fördervereine von Schulen und Kindergärten treffen sich in Kahla

Kahla. Alle teilnehmenden Fördervereine von Thüringer Schulen und Kitas freuten sich über den Austausch.

Gut besucht, lebhaft in der Diskussion und als Ausgangspunkt für eine gute Vernetzung hatte sich der Thüringer Landesverband der Schulfördervereine seine Veranstaltung „Spicken vor Ort“ im Leuchtenburg-Gymnasium Kahla jetzt gewünscht und bekommen. Alle teilnehmenden Fördervereine von Thüringer Schulen und Kitas freuten sich über den Austausch und diskutierten unter anderem darüber, wie eine gute Kommunikation mit der Schulleitung funktionieren, wie man einen Verein mit wenig Engagierten führen kann, was man steuerrechtlich beachten muss und wie man einen guten Vorstandswechsel angeht, heißt es in einer Mitteilung.

Mit neuen Ideen, vielen Informationen und dem Gefühl, dass jeder Verein gegen vielfältige Schwierigkeiten ankämpft, trennte man sich. Die nächste große Veranstaltung des Thüringer Landesverband der Schulfördervereine wird der Fachtag am 1. Juli im Augustinerkloster in Erfurt sein.