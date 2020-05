Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beste Tänzer gesucht für DAK Dance-Contest

In diesem Jahr feiert der DAK Dance-Contest sein 10-jähriges Bestehen. Der Tanzwettbewerb sollte im Sommer bei großen Live-Auftritt seinen Höhepunkt finden. Wegen der Corona-Krise ist dies aber nicht möglich. Daher werden die Veranstaltungen auf das kommende Jahr verschoben.

„Das Coronavirus stellt derzeit unser Leben mächtig auf den Kopf. Die Gesundheit jedes Einzelnen zu schützen, hat höchste Priorität“, sagt Doreen Kunath von der DAK-Gesundheit in Jena. „Doch gerade in dieser Zeit gilt: Hört nicht auf zu tanzen. Deshalb starten wir jetzt einen Online-Tanzwettbewerb und lassen euch nicht allein.“

Bei der Challenge tanzt nun jeder für sich, dreht davon ein Video und lädt es bis zum 31. Mai 2020 auf www.dak-dance.de hoch. „Es folgt im Juni ein offenes Online-Voting. Anschließend gehen die 30 Top Videos aus jeder Region an die Jury zur Bewertung", erklärt Kunath. In den Kategorien Kids (7-11 Jahre), Young Teens (12-16 Jahre) und Teens (ab 17 Jahre) wählt die Jury die besten drei Teilnehmer aus. Attraktive Sachpreise winken den Regionalsiegern und die drei Top-Tänzer in Deutschland werden zu einem professionellen Videodreh eingeladen.

Infos unter: www.dak-dance.de