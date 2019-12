Wünsche nach einem möglichst ruhigen Einsatztag zu Heiligabend überbrachten Jenas OB Thomas Nitzsche und weitere Gäste in der Leitstelle der Polizei unter anderem an Wachleiterin Anna Mohring.

Besuch zu Heiligabend bei Jenas Polizei und Feuerwehr

Zwei wichtige Orte, an denen die Arbeit über die Feiertage nicht geruht hat, besuchte Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche am Vormittag des Heiligabends – die Polizeiinspektion Jena und die Feuerwehrleitstelle. Auch Staatssekretär Udo Götze aus dem Thüringer Innenministerium, die Landtagsabgeordnete Ute Bergner (FDP) und Jenas Dezernent für Finanzen, Ordnung und Sicherheit, Benjamin Koppe, waren mitgekommen, um den Polizisten und Feuerwehrleuten im Namen der gesamten Bevölkerung Danke zu sagen. „Danke für ihre Arbeit zu jeder Uhrzeit und an jedem Tag des Jahres, auch an Weihnachten. Das kann man gar nicht genug würdigen“, so OB Nitzsche.

In der Leitstelle der Feuerwehr in Jena Foto: Michael Groß

Dabei ist im Polizeigebäude schon am Baugeschehen zu sehen, dass sich hier was tut. Brandschutzmaßnahmen sind im Gange. Brandschutztüren werden eingebaut, neue Leitungen verlegt, dazu Malerarbeiten und vieles mehr. Für die Besucher der Polizei soll sich auch der Empfangsbereich verbessern, sagt Lutz Schnelle, Leiter der Landespolizeiinspektion Jena. Eingangszone, Wartebereich und Anmeldung werden modernisiert. Bis Mitte 2020 soll alles fertig sein. Er unterstreicht, dass die Baumaßnahmen trotz laufendem Betrieb weitergehen. Der Umbau sei im Zusammenhang mit dem bald fertig gestellten Neubau der Polizei in der Fritz-Winkler-Straße aber sehr wichtig, um die Polizei in Jena zu halten. Ansonsten hätte der Umzug großer Teile der Polizei von Jena nach Eisenberg gedroht,

Wünsche kamen aber auch aus den Reihen der Polizei. Die Verbesserung der Personalstärke gehöre genauso dazu wie der Wunsch nach einem langfristig neuen zentralen Gebäude, vielleicht in einer der leer gezogenen ehemaligen Unikliniken, zum Beispiel in der Hautklinik, wie der Personalratsvorsitzende Jörg Scheibe vorschlägt.

Auch in der Nachbarschaft zur Polizei – im Gefahrenabwehrzentrum – tut sich allerhand. Intensiv wird dort derzeit auf die neue Struktur der Leitstellen hingearbeitet. Zu Jahresbeginn 2021 sollen die Rettungsleitstellen Jena und Gera das gesamte Ostthüringer Gebiet zwischen Gera, Greiz, Saalfeld und Jena mit 680.000 Menschen betreuen. Man sei auch emsig dabei, die Mitarbeiter dafür zu schulen, sagt Feuerwehrchef Peter Schörnig.

Er verweist aber auch darauf, dass das zurückliegende Jahr ein besonders heftiges für die Feuerwehr gewesen sei. Es habe wegen der vielen Kellerbrände im ersten Quartal und der großen Wald- und Flächenbrände zwischen Mai und August viel mehr Löscheinsätze gegeben als die Jahre zuvor. Man habe fast doppelt so oft die freiwilligen Feuerwehren hinzuziehen müssen. Die Lobedaer Wehr habe bei den Einsätzen sogar die 100er Marke geknackt. Ansonsten gebe es dort 30 bis 40 Einsätze im Jahr.