Besuche im Landratsamt Eisenberg weiter möglich

Eisenberg. Die 3G-Regelung gilt ab 1. Dezember in der Eisenberger Behörde. Außerdem muss vorher ein Termin vereinbart werden.

Besuche im Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises sind weiterhin möglich, allerdings wie bisher nur nach telefonischer Terminvereinbarung. Zusätzlich gilt ab dem 1. Dezember in allen Gebäuden der Kreisverwaltung in Eisenberg und im Landkreis die 3G-Regelung. Das heißt, Besucher haben bei ihrem zuvor vereinbarten Termin einen Genesenen- oder Impfnachweis vorzuzeigen, heißt es in einer Mitteilung des Amtes.

Wer weder von Covid 19 genesen noch vollständig geimpft ist, benötigt einen negativen Test (Schnelltest – 24 Stunden gültig, oder PCR-Test – 48 Stunden gültig), der im jeweiligen Amt vorzulegen ist. „Damit gilt für Besucher dieselbe Regelung wie für die Beschäftigten des Landratsamtes“, erklärt dazu Stabsleiter Frank Pucklitsch. „Das ist im Interesse der Sicherheit aller.“