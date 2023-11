Besucher der Jenaer Messe sind passenden Heizungen auf der Spur

Jena. Messe „Jenaer Herbst“ ist deutlich geprägt von der Energiewende. Mit 150 Ausstellern restlos ausgebucht. Auch Alternativen wie Infrarot im Angebot

Man muss die Messe „Jenaer Herbst“ auch ein bisschen psychologisch einordnen. „Gott sei Dank, dass es diesen Termin so stabil gibt“, sagte OB Thomas Nitzsche (FDP) bei der Eröffnung der Messe am Freitag, die noch bis zum Sonntag in der Sparkassen-Arena zu erleben ist. Sie sei ein „echter Anker in der Region“. Offenkundig passe sich die Messe der Weltlage gut an, wenn wohl vor allem Angebote zur energetischen Sanierung des eigenen Hauses unterbreitet werden. Besuchern werde signalisiert: „Auch in schwierigen Zeiten sind wir da.“ Landrat Andreas Heller (CDU) spitzte es noch mehr zu: „Die Welt ist unnormal geworden – und die Medien mit. Hier haben wir was Normales.“

Uwe Mimietz (rechts) gehört mit seinem Eisenberger Meisterbetrieb für Heizung -- Lüftung -- Sanitär zu den Urgesteinen unter den Teilnehmern der Jenaer Messe, hier im Gespräch mit Hartmut Lärz. Foto: Thomas Stridde

Jeder Zentimeter ausgebucht

Christiane Längle und Maik Richter als ihr seit Jahren „aufgebauter“ Nachfolger auf dem Chef-Sessel der Firma Messe Konzept Thüringen haben die nunmehr achte Auflage des „Jenaer Herbstes“ unterm Motto „Bauen & Leben“ auf die Beine gestellt. Gar nicht trennen lässt sich diese Messe vom größeren Pendant „Bauen – Wohnen – Energie“, das 2024 für die Zeit vom 9. bis 11. Februar geplant ist und dann seine 19. Auflage hat. Für den „Jenaer Herbst“ habe man diesmal um die 20 Bewerber mehr gehabt, als es die 150 Ausstellungsflächen zuließen, sagte Christiane Längle. „Jeder Zentimeter ist ausgebucht.“ Das Interesse überregionaler Anbieter energetischer Ausbauten nehme zu, doch seien gleichwohl „50, 60 Prozent“ regionale Handwerker beteiligt. Für „Bauen – Wohnen – Energie“ rechnen Längle und Richter mit 300 Ausstellern.

Landrat Andreas Heller (CDU) schaut mit Messe-Gründerin Christiane Längle am Stand der Firma Energiekonzepte Deutschland GmbH aus Taucha bei Leipzig und dessen Mitarbeiter Marcus Fiedler (rechts) vorbei. Foto: Thomas Stridde

Atempause für gute Analyse

Uwe Mimietz führt in Eisenberg einen Handwerksmeisterbetrieb für Heizung, Lüftung, Sanitär-Belange. Er sei seit der ersten Jenaer Messe immer mit einem Stand dabei. Tatsächlich sei sein Betrieb seit anderthalb Jahren fast nur noch mit dem Wechsel von Geräten zur Heizung befasst, berichtete der 62-jährige Handwerksmeister. Er finde es gut, dass nach der Revision des Heizungsgesetzes nun nicht mehr das Damoklesschwert des Stichtags 1. Januar 2024 gilt für den Neueinbau von Anlagen, die mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien laufen sollen. Das gebe eine Atempause, um genau zu schauen, was am Haus zu machen sei. Zumal: Eine allgemeine Zauberformel sei nicht zu haben. „Es gibt die Heizung für DAS Gebäude und DEN Nutzer“, betonte Uwe Mimietz. Zum Beispiel seien die jetzt neu gebauten Häuser für die Ausstattung mit Wärmepumpe gewiss prädestiniert. Aber auch für das 30 Jahre alte Haus sei denkbar, eine Mitteltemperaturwärmepumpe einzubauen. Was ein neues Gerät angeht, müsse seine Kundschaft aktuell mit Wartezeiten von durchschnittlich einem Jahr rechnen, sagte Mimietz. Er bediene Kundschaft in einem Radius von 100 Kilometern um Eisenberg und sei sehr zufrieden mit seinem guten Personalstamm: drei Gesellen und darunter einer, der gerade die Lehre beendet hat, sowie ein Lehrling.

Heizen? Es geht auch so. Matthias Münch aus Albersdorf wirbt auf der Messe mit seinem Bau- und Hausservice für Infrarotheizungen, die sich – selbst in Form von Spiegeln – flexibel verbauen lassen. Münch kann nur Vorteile beschreiben: gleiches Wärmeempfinden bei weniger Temperatur; mit weniger Energie viel Effekt; keine Staubverwirbelung – „es geht in jede Richtung.“