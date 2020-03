Betreuung von Schwangeren an Jenaer Klinikum gesichert

In einer Mitteilung betonte das Uniklinikum Jena, dass die Betreuung von Schwangeren gesichert bleibt. Ein paar besondere Regelungen gilt es trotzdem zu beachten. Generell bleibt erlaubt: Väter dürfen ihre Partnerinnen bei der Geburt in den Kreißsaal begleiten. Bei der Entscheidung, ob es wirklich Richtung Geburt ginge, müssten die Väter aber zunächst vor der Kreißsaaltür warten.

Auch die Sprechstunden für Schwangere finden wie gewohnt statt, sie werden jedoch gebeten, sofern möglich, alleine zu kommen. Die Hebammensprechstunde zur Geburtsanmeldung erfolgt nur noch in Verbindung mit einer Arztvorstellung zur Abstimmung von beispielsweise Anästhesie oder Geburtsplanung.

Das generelle Besuchsverbot am Klinikum gelte auch für Wöchnerinnen. Familienzimmer können derzeit nicht angeboten werden. Väter sollen ihre Frauen bei der Entlassung am Eingang der Wochenstation in Empfang nehmen.

Die wöchentliche Kreißsaalführung ist zudem abgesagt. Umfangreiche Informationen finden Schwangere auch auf den Internetseiten des Uniklinikums.

Generell zählen Schwangere aber nicht zur Risikogruppe.