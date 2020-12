Betrugsfall im Rathaus Jena: Dutzende Mitarbeiter kommen wohl mit "blauem Auge" davon

Jena. Der Betrugsfall im Jenaer Rathaus "ist ausermittelt", 38 Mitarbeiter wurden angehört. Strafrechtliche Fragen klärt die Staatsanwaltschaft in Gera.

Der mutmaßliche Arbeitszeitbetrug in der Stadtverwaltung ist aus Sicht der städtischen Juristen ausermittelt: Das Gros der Mitarbeiter, die in den Betrug involviert waren, wird offenbar mit einem blauen Auge davon kommen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Gera dauern hingegen noch an.