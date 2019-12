Betrunkene kratzt und nimmt Mann Brille weg - Schmierer und Randalierer

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Carport brennt

Ein Carport brannte am Donnerstagnachmittagin Jena am Olga-Benario-Weg. Anwohner hatten den Brand bereits eigenständig gelöscht, so dass die Feuerwehr bei ihrem Eintreffen nur nach glimmende Reste zu löschen hatte. In einem Rettungswagen wurden die Anwohner vorsorglich untersucht, ob sie durch Rauchgas Verletzungen davongetragen hatten. Der entstandene Schaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

Gestohlen und auf Männertoilette wiedergefunden

In einer Sporthalle in der Oberaue wurde am Abend in einen Spind eingebrochen. Die junge Frau, die ihre Sachen dort während des Sports eingeschlossen hatte, musste feststellen dass außer ihren Schuhen alles aus dem Spind gestohlen worden war. Später fand sich ein Großteil ihrer Sachen auf der Herrentoilette wieder an. Doch hat der Täter ihr Handy die Kopfhörer und ihre Geldbörse gestohlen.

Schmierer unterwegs

Eine Zeugin informierte die Polizei am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr darüber, dass eben zwei junge Männer ein Graffito auf eine Mauer an einer Apotheke in der Friedrich-Engels-Straße in Jena gesprüht haben. Polizeibeamte konnten die beiden wenig später in der Hügelstraße feststellen. Ihre Farbspraydosen hatten sie noch bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder in ihr Internat gebracht.

Drogenfahrt gestoppt

Weil der Fahrer eines Audi am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr in Schlangenlinien auf der Stadtrodaer Straße in Jena unterwegs war, unterzogen ihn Polizeibeamte einer Kontrolle. Wie sich herausstellte, verlief ein Drogentest positiv. Außerdem übergab der 49-Jährige den Beamten 2,6 Gramm Crystal, die er bei sich hatte. Gegen den Mann läuft jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

In Straßenbahnhalt randaliert

Am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr erfuhr die Polizei davon, dass an der Straßenbahnhaltestelle Altlobeda randaliert wird. Es stellte sich heraus, dass eine Scheibe des Haltestellenhäuschens eingeschlagen worden war. Ein 28-Jähriger konnte als Täter ermittelt werden. Er war stark alkoholisiert und hatte die Scheibe mit einem Stein eingeschlagen.

Betrunkene kratzt und nimmt Mann die Brille weg und zerbricht sie

Kurz vor 2 Uhr gab es am Donnerstag einen Polizeieinsatz in der Johannisgasse. Eine 36-jährige alkoholisierte Frau war der Meinung, dass sie von einem jungen Mann beim Tanzen gefilmt wurde. Sie kratzte den 23-Jährigen, nahm ihm seine Brille weg und zerbrach sie vor seinen Augen. Security-Mitarbeiter hatten sie bereits des Ortes verwiesen.